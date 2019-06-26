وجيه أحمد وعزب حجاج يحضران مباراة مصر والكونغو

حضر الدكتور عزب حجاج سكرتير عام لجنة الحكام ووجيه أحمد نائب رئيس اللجنة، لستاد القاهرة الدولي حيث تقام مباراة مصر والكونغو في الجولة الثانية لبطولة كاس الامم الافريقية. مباراة مصر والكونغو في الجولة الثانية لبطولة كاس الامم الافريقية. وتواجد الثنائي بصفتهما مرافقين لطاقم حكام المباراة بقيادة الجنوب أفريقي فيكتور جوميز. جديرًا بالذكر أن مباراة منتخب مصر مع نظيره الكونغولي ستقام في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم.

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