مران الزمالك.. محمود حسن يواصل التأهيل

خضع محمود حسن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لجلسة علاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، بسبب معاناته من بعض إشراف الجهاز الطبي للفريق، بسبب معاناته من بعضالإجهاد العضلي. ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته في معسكر أكتوبر والذى أنطلق أمس الثلاثاء ويستمر ليوم السبت المقبل.

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