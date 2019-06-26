خالد جلال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق المران

عقد خالد جلال ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، اجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي يقام بمعسكر السادس منأكتوبر.
واشاد جلال خلال الجلسة بالتزام اللاعبين خلال المعسكر ، مطالبهم بمواصلة هذا الأمر من أجل تحقيق الهدف المرجو
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