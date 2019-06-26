خالد جلال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق المران

عقد خالد جلال ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، اجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي يقام بمعسكر السادس من

أكتوبر.

واشاد جلال خلال الجلسة بالتزام اللاعبين خلال المعسكر ، مطالبهم بمواصلة هذا الأمر من أجل تحقيق الهدف المرجو

من المعسكر كما طالب المدير الفني ، من جميع اللاعبين بالتركيز الشديد ، مؤكدا لهم ثقة الجميع فيهم في مواصلة حصد البطولات والتتويج بالدوري ، وأنهم علي بعد خطوات قليلة من ذلك.