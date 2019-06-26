اونلاين | قناة مفتوحة مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر (الهدف الأول لمصر) شاهد رابط مباراة مصر youtube live يلا شوت sAlAh

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بث مباشر مباراة منتخب مصر والكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء 26-6-2019، في إطار منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2019" التي تستضيف مصر فعالياتها خلال الفترة الممتدة من 21 يونيو إلى 19 يوليو القادم، وتقام المباراة على ملعب القاهرة الدولي.

موعد مباراة مصر وابكونغو الديمقراطية اليوم 26-6-2019 :

تنطلق أحداث مباراة مصر والكونغو الديمقراطية على ملعب القاهرة الدولي، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والعراق، كما تذاع في الساعة الثانية عشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، شاهد بث مباشر مباراة مص والكونغو الديمقراطية عبر رابط بث كورة اون لاين kora online .

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية :

من المقرر ان تعرض أحداث مباراة مصر والكونغو الديمقراطية لايف من خلال قناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي وان "beIN SPORTS Max HD 1 " كما ستعرض المباراة عبر البث الأرضي والفضائي لقناة تايم سبورت، الناقل الحصري الآخر للبطولة الإفريقية بجانب قنوات بي إن سبورتس.

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التشكيل المتوقع للمنتخب المصري أمام الكونغو الديمقراطية :

يتوقع الكثيرين أن يدخل المكسيكي خافيير أجيري مدرب الفراعنة مواجهة الكونغو الديمقراطية بتشكيل مكونًا من اللاعبين الأتيين: حراسة المرمى: محمد الشناوي، الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي، الوسط: محمد النني - طارق حامد - محمود حسن تريزيجيه - عبدالله السعيد - محمد صلاح، الهجوم: مروان محسن.

بينما يتوقع أن يكون تشكيل الكونغو الديمقراطية على النحو التالي: لي لي ماتامبي، أرتور ماسوكو - مارسيل تيسراند - كريستيان لوينداما - إيساما مبيكو، ميرفيلي بوكادي - يانيك بولاسي - موبوكو، شانسيل مبيما مانجولو - ميشاك إيليا - باكامبو.

الجدير بالذكر أنه لن يغيب عن قوام الفراعنة في مباراة الجولة الثانية امام الكونغو أي لاعب بسبب الإصابة، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب خافيير أجيري لخوض هذه المواجهة، وعلى الجانب الآخر لن يغيب عن منتخب جمهورية الكونغو أي لاعب بسبب الإصابة في هذا اللقاء، وستكون جميع الأوراق متاحة أمام المدرب فلورنت أبينجي امام لقائع مع الفراعنة.

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