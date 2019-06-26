اونلاين | تحيا مصر Tahya Misr مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر Yalla LIVE كورة ستار ماتش منتخب مصر والكونغو Mo SALAH

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شاهد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية (EGYPT VS DR CONGO) بث مباشر اليوم الأربعاء 26-6-2019 ، والتي تقام أحداثها في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى، لبطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تقام في مصر من 21 يونيو حتى 19 يوليو القادم، تابع مباراة مصر والكونغو بث مباشر لايف بجودة عالية بدون تقطيع عبر رابط كورة ستار kora star .

ويحتل المنتخب الوطنى المركز الثانى فى المجموعة الأولى بعد فوزه على زيمبابوى بهدفي نظيف فى مباراة الافتتاح، بينما تتصدر أوغندا المجموعة بعد الفوز على الكونغو بهدفين نظيفين فى الجولة الأولى، بينما تأتى الكونغو فى المركز الأخير.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية :

ويحتضن ملعب القاهرة الدولي مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، واليت تنطلق أحداثها في الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وفي الساعة التاسعة بتوقيت تونس، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وقطر والعراق، وفي الساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات العريية المتحدة وسلطنة عمان، شاهد مبارة مصر والكونغو عبر رابط يلا شوت yalla shoot

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية :

سوف تنقل أحداث مباراة مصر والكونغو الديمقراطية عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، وأيضًا عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستذاع مباراة مصر والكونغو الديمقراطية عبر قناة تايم سبورت المصرية المجانية على التردد الأرضي، فيما سيكون المعلق المصري عصام عبده هو معلق المباراة.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية :

من المتوقع أن يبدأ خافيير أجيري مدرب منتخب مصر لهذه المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أحمد أيمن منصور.

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خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد صلاح - مروان محسن - محمود حسن تريزيجيه.

وعلى الجهة الأخرى سيدخل المنتخب الكونغولي لمواجهة مصر بتشكيل يضم الأسماء التالية :

حراسة المرمى: ماتامبي لي.

خط الدفاع: يساما مبيكو- يوندولا – تيسراند – ماسوكو.

خط الوسط: بوكادي – مبوكو - مانجولو.

خط الهجوم: مشاك اليا – باكامبو - يانيك بولاسي.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم لـ الجنوب أفريقي فيكتور جوميز مهمة إدارة مباراة منتخب مصر أمام نظيره الكونغو الديموقراطية في الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، وسبق لفيكتور جوميز إدارة عدة مباريات للمنتخب المصري كان آخرها أمام تونس في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الكان، كما كان شاهدًا على تحقيق الحلم المونديالي أمام أوغندا.

تحيا مصر Tahya Misr مشاهدة مباراة مصر والكونغو

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