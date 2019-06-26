اونلاين | رابط مباراة مصر| يلا شوت kora live بث مباشر مصر Egypt| مشاهدة مباراة مصر والكونغو يوتيوب Goal

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط مباراة مصر| يلا شوت kora live بث مباشر مصر Egypt| مشاهدة مباراة مصر والكونغو يوتيوب Goal والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية بث مباشر يوتيوب youtube، حيثُ يواجه منتخب مصر نظيره الكونغو على استاد القاهرة مساء اليوم الأربعاء 26/6/2019 في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية.

موعد مباراة مصر والكونغو:

ويستعد منتخب مصر لملاقاة الكونغو الديمقراطية على استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء الموافق 26/6/2019 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات، حيثُ يدخل الفراعنة بقيادة خافيير أجيري مباراة صعبة ضد الكونغو في ثاني جولات مرحلة المجموعات من كأس أمم أفريقيا.

تقديمة مباراة مصر ضد الكونغو:

يدخل منتخب مصر بقيادة محمد صلاح mohamed salah مباراة قوية ضد الكونغو الديمقراطية وسيسعى الفراعنة لحصد النقاط الثلاثة مستغلين عاملي الأرض والحضور الجماهيري الكبير الداعم لنجوم المنتخب المصري.

وكان منتخب مصر قد فاز على زيمبابوي بهدف نظيف سجله محمود حسن تريزيجيه في المباراة التي شهدت حضور جماهيري كبير وحفل افتتاح ضخم للبطولة وذلك على استاد القاهرة الدولي فيما فازت أوغندا على الكونغو الديمقراطية بالجولة الأول بهدفين نظيفين.

تشكيلة منتخب مصر المتوقعة للمباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد المحمدي، أحمد حجازي، محمود علاء، أيمن أشرف

Advertisements

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، محمود حسن تريزيجيه، عبدالله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح، مروان محسن

تشكيلة منتخب الكونغو المتوقعة للمباراة:

حراسة المرمى: لي لي ماتامبي

خط الدفاع: أرتور ماسوكو - مارسيل تيسراند - كريستيان لوينداما - إيساما مبيكو

خط الوسط: ميرفيلي بوكادي - يانيك بولاسي - موبوكو

خط الهجوم: شانسيل مبيما مانغولو - ميشاك إيليا - باكامبو

- القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو:

وستذاع مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية عبر البث المباشر والحي على قناتي بي إن ماكس 1و2 HD بصوت المعلق المصري محمد الكواليني beINSports Max1 HD وأيضاً ستنقل على قناة تايم سبورت Time Sport HD.

كما نوفر لكم متابعينا الكرام رابط بث مباشر عبر موقع الخليج 365 الرياضي لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية البث المباشر يلا كورة يلا شوت yalla shoot كورة لايف kora live كورة ستار kora star كورة اون لاين kora on line ماي كورة وكول كورة بجودة عالية بدون تقطيع مجاناً وجودة مناسبة لجميع سرعات الانترنت.