اونلاين | مشاهدة مباراة مصر الآن| بث مباشر مصر والكونغو بي ان سبورتس المفتوحة رابط شاهد مباراة مصر History of Egyptر

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مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بث مباشر يلا شوت كورة أون لاين kora online حيثُ يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء 26/6/2019 في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويلتقي منتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري مع الكونغو الديمقراطية على استاد القاهرة الدولي اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ11:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ12:00 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستكون مباراة قوية للفراعنة الذين يسعون لحصد الثلاث نقاط من أجل ضمان التأهل إلى الدور التالي من البطولة المقامة على الملاعب المصرية حتى يوم 19 يوليو المقبل، وكان نجوم المنتخب المصري قد حصدوا أول 3 نقاط من فوز بشق الأنفس أمام زيمبابوي بهدف نظيف سجله محمود حسن تريزيجيه بالدقيقة "41" من الشوط الأول من المباراة الافتتاحية التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي.

وسيتم نقل مباراة مصر مع الكونغو الديمقراطية عبر البث المباشر والحي على قناة بي إن ماكس 1و2 HD بصوت محمد الكواليني beINSports Max1 HD كما ستذاع مباراة الفريقين عبر قناة تايم سبورت Time Sport HD وذلك في إطار مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويتوقع أن تكون تشكيلة منتخب مصر أمام زيمبابوي كالآتي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد المحمدي، أحمد حجازي، محمود علاء، أيمن أشرف

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، محمود حسن تريزيجيه، عبدالله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح، مروان محسن

وتعول الجماهير المصرية كثيراً على محمد صلاح mohamed salah لقيادة منتخب مصر للوصول إلى المباراة النهائية من البطولة الأفريقية والفوز باللقب للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة وتوسيع الفارق مع منتخب الكاميرون صاحب الـ5 ألقاب.

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