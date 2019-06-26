اونلاين | مجانا الآن مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر "تايم سبورت" لمشاهدة مباراة مصر والكونغو MAX TIME

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موعد مباراة مصر والكونغو اليوم الأربعاء بتاريخ 26 - 6 - 2019 في CAN 2019 والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الفراعنة ضد الكونجو في تمام الساعة العاشرة بتوقيت أم الدنيا مصر، والحادية عشر قبل منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، رفاق محمد صلاح يسعون بقوة للظهور بشكل مميز أمام الكونغو وتحقيق الفوز من أجل حصد النقاط الثلاثة ورفع رصيدهم إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، كورة لايف bein match مشاهدة مباراة مصر والكونغو تغطية مباشرة في بث مباشر، تذاع المباراة على قنوات بي ان سبورت ماكس الاولي والثانية بتعليق علي محمد علي، بالإضافة إلى قناة تايم سبورت على التردد الأرضي للتلفزيون المصري.

تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو تغيير وحيد في خط الهجوم

استقر المكسيكي خافيير أجييري مدرب الفراعنة على إجراء تغيير وحيد في تشكيل الفراعنة الذي سيواجه الكونغو مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا، حيث استقر على الدفع بأحمد علي بدلا من مروان محسن الذي لم يظهر بشكل جيد أمام زيمبابوي في الجولة الأولي.

وجاء تشكيل الفراعنة أمام الكونغو على النحو التالي :-

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محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - محمد النني.

خط الوسط الهجومي: محمود حسن "تريزيجيه" - عبد الله السعيد - محمد صلاح.

خط الهجوم: أحمد علي

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