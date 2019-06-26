اونلاين | يلا شوت PLUS EGYPT مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر كورة أون لاين KoRa LiVe (جوول صلاح) تابع مباراة مصر رابط مباشر

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مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بث مباشر وسريع اليوم الأربعاء 26-6-2019 كورة ستار لايف شاهد الآن البث المباشر لمباراة مصر والكونغو بدون تقطيع، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

موعد مباراة مصر والكونغو:

تنطلق مباراة مصر والكونغو الديمقراطية في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة الثانية عشر مساءا بتوقيت أبو ظبي ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت عمان، الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس، الساعة العاشرة مساء بتوقيت دمشق، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء can 2019:

سيتم نقل مباراة مصر والكونغو الديمقراطية عبر قناة بس ان سبورت الرياضية ماكس صاحبة حق النقل الفضائي للبطولة، بالإضافة لقناة تايم سبورت صاحبة حق نقل البطولة عبر البث الأرضي وسيعلق على اللقاء علي محمد علي عبر قناة بي ان سبورت الرياضية بينما سيعلق عصام عبده على تايم سبورت.

تشكيلة مصر المتوقع أمام الكونغو:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي – أيمن أشرف.

في خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد.

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في خط الهجوم: محمد صلاح - "تريزيجيه"- مروان محسن.

على الجانب الأخر سيلعب المنتخب الكونغولي مباراة اليوم وهو يسعى لتصحيح أوضاعه بعد الهزيمة في المباراة الماضية أمام أوغندا بثنائية.

تشكيلة الكونغو الديمقراطية المتوقع أمام مصر:

في حراسة المرمى: ماتامبي لي

في خط الدفاع: يساما مبيكو- يوندولا – تيسراند – ماسوكو

في خط الوسط: بوكادي – مبوكو - مانغولو

في خط الهجوم: مشاك اليا – باكامبو - يانيك بولاسي

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