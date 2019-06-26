اونلاين | كورة لايف GOAL مشاهدة مصر والكونغو بث مباشر beIN LIVE يلا شوت رابط ماتش منتخب مصر بث مباشر اليوم can 2019 اونلاين

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مشاهدة بث مباشر مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بث مباشراليوم وذلك خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية وتكون المباراة في دور المجموعات من بطولة الكان الإفريقي 2019 وتقام مباريات المجموعة الاولى على ملعب استاد القاهرة ماعدا المباراة الجولة الاخير ستكون مباراة زيمبابوي والكونغو في ملعب اخر لانها في نفس توقيت مباراة مصر واوغندا وتعد تلك البطولة تلعب لأول مرة بمشاركة 24 منتخب أفريقي منذ بدايتها وقد فاز المنتخب المصري في الجولة الأولى على المنتخب الزيمبابوي بهدف مقابل لاشئ احرزه النجم المصري محمود حسن تريزيجية المحترف في صفوف نادي قاسم باشا التركي .

موعد مباراة مصر والكونجو والقنوات الناقلة والمعلقين

وتلعب مباراة مصر والكونغو الديمقراطية فى تمام الساعة العاشرة من مساء الأربعاء يوم 26/6/2019 الكونغو الديمقراطية فى الجولة الثانية من المجموعة الأولي فى المباراة التي تقام على ستاد القاهرة الدولي.تقام مباراة منتخب مصر امام منتخب الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشر بتوققيت مكة المكرمة حيث المباراة ستكون متاحة عبر قناة بي إن سبورت أش دي 1 ماكس، بجانب قناة بي إن سبورت أش دي 2 ماكس والبث اللارضي المصري عبر تايم سبورت أعلنت قناة تايم سبورت الناقل الحصري "الأرضي" لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التعاقد مع المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي وأسندت إليه مهمة التعليق على مباراة مصر والكونغو الديمقراطية. ومالعلق على قناة بين سبورت يكون المعلق المصري علي محمد علي

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع ( أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أحمد أيمن منصور)

في خط الوسط (طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد)

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في خط الهجوم: (محمد صلاح - مروان محسن - محمود حسن "تريزيجيه")

التشكيل المتوقع لمنتخب الكونغو الديمقراطية :

في حراسة المرمى:( ماتامبي لي)

في خط الدفاع: (يساما مبيكو- يوندولا – تيسراند – ماسوكو)

في خط الوسط: (بوكادي – مبوكو - مانغولو)

في خط الهجوم: (مشاك اليا – باكامبو - يانيك بولاسي)

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