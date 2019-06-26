اونلاين | جوول صلاح KORA STAR مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر Yalla ShOoT مباراة مصر والكونغو الديمقراطية beIN SPORTS مفتوح

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شاهد بث مباشر لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء 26 – 6 – 2019، بث مباشر كورة أونلاين، كورة توداي، وماي كورة - kora live، شاهد مباشرة مباراة (EGYPT VS DR CONGO)، حيث يستضيف استاد "القاهرة الدولي" مباراة حاسمة بين منتخب مصر ومنتخب الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولي ببطولة أمم إفريقيا 2019 المقامة بمصر

- موعد مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في أمم إفريقيا 2019:

ضربة البداية لمباراة منتخب مصر ضد منتخب الكونغو الديمقراطية ستكون في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة بتوقيت جرينتش، يوم الأربعاء 26-6-2019 على استاد القاهرة في الجولة الثانية بالمجموعة الأولي من بطولة أمم إفريقيا ( CAN 2019) ، ويمكن متابعة مباراة مصر عبر روابط البث المباشر كورة ستار| live| كورة توداي| ماي كورة| كورة أونلاين yalla shoot.

- القنوات الناقلة لمباراة ( مصر VS الكونغو الديمقراطية) اليوم الأربعاء:

ستذاع المواجهة المرتقبة بين مصر والكونغو الديمقراطية عبر قنوات Bein Sport HD MAX 1، وقناة Bein Sport HD MAX 2 بتعليق عربي لـ(علي محمد علي – محمد الكواليني)، كما ستكون متاحة عبر روابط البث المباشر كورة ستار| كورة توداي| kora live| وعبر رابط يوتيوب وبين ماتش.

- التشكيلة المحتملة لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية:

لن يُجازف المكسيكي أجيري المدير الفني لمنتخب مصر بإجراء تعديلات واسعة في تشكيلة المنتخب الذي خاض بها مباراته الأولي ضد زيمبابوي، وستكون التعديلات في أضيق الحدود، ومن المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أحمد أيمن منصور

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في خط الوسط: طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد

في خط الهجوم: محمد صلاح - مروان محسن - محمود حسن "تريزيجيه"

علي الجانب الآخر يسعي الجهاز الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية لمفاجآة منتخب مصر ببعض التغييرات في التشكيل بحثًا عن تحقيق نتيجة إيجابية تحفظ له آماله في التأهل ومن المتوقع أن يبدأ بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: ماتامبي لي

في خط الدفاع: يساما مبيكو- يوندولا – تيسراند – ماسوكو

في خط الوسط: بوكادي – مبوكو - مانغولو

في خط الهجوم: مشاك اليا – باكامبو - يانيك بولاسي

- كورة لايف بث مباشر لمباراة مصر والكونغو اليوم الأربعاء 26 – 6:

البث المباشر لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء 26-6- 2019 عبر كورة أونلاين kora online، كورة ستار kora star، يلاشوت yalla shoot، بث مباشر مباراة مصر اليوم عبر كورة توداي، وماي كورة، مشاهدة مباشرة لمباريات أمم إفريقيا على رابط الاسطورة، ويوتيوب بدون تقطيع live.