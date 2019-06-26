اونلاين | bEIN MATCH: مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر yalla MaX يلا شوت Egyptian Mobile (هدف صلاح) StaR KoRa

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مشاهدة البث المباشر لموقعة مصر والكونغو اليوم الاربعاء 26 – 6 – 2019 في واحدة من أهم مباريات المحطة الثانية في دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 في المجموعة الاولى حيث يلتقي الفراعنة بقيادة أجيري مع نظيره الكونغولي في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، مشاهدة مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية على ملعب القاهرة الدولي.

موعد مباراة مصر والكونغو اليوم الأربعاء 26-6-2019 في أمم إفريقيا

الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز هو من سيكون الحكم المكلف بإدارة لقاء مصر والكونغو والتي تبدأ في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الدوحة الحادية عشر مساء بتوقيت العراق الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت اليمن، العاشرة مساء بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة العاشرة مساء بتوقيت ليبيا، الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت سلطنة عمان، الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، البث المباشر مباراة مصر والكونغو لحظة بلحظة .

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو اليوم الأربعاء:

كورة مباشر مباراة مصر والكونغو الديمقراطية لحظة بلحظة عبر قنوات Bein Sport HD MAX 1، وقناة Bein Sport HD MAX 2 وسيكون المعلق المصري علي محمد علي ومواطنه محمد الكواليني مع وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من كبار المحللين في مصر والوطن العربي بث مباشر مباراة مصر والكونغو الديمقراطية.

تعديل محتمل في تشكيلة الفراعنة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية:

ومن المتوقع أن يقوم المكسيكي خافيير اجيري بإجراء تعديل أو تعديلين على تشكيلته المدججة بالنجوم بداية من حراس المرمى الثلاث وهم محمود عبد الرحيم جنش، ومحمد الشناوي وأحمد الشناوي، مرورا بخط الدفاع الذي يضم كل من أحمد حجازي المحترف في صفوف وست بروميتش ألبيون وثنائي الزمالك المتألق محمود علاء ومحمود حمدي الونش، وخط الوسط المكون من أبرز الأسماء كعبد الله السعيد، وطارق حامد ووليد سليمان والقوة الضاربة المتمثلة في نجمنا المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وسيكون في حراسة المرمى: محمد الشناوي

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أمامه في خط الدفاع: أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أحمد أيمن منصور

أما في خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - محمد النني

في خط الوسط الهجومي: عبد الله السعيد - وليد سليمان - محمود حسن "تريزيجيه"

في الهجوم وحيدا: محمد صلاح

تشكيل منتخب الكونغو الديمقراطية المتوقع في مباراة :

في حراسة المرمى: ماتامبي لي وفي خط الدفاع يساما مبيكو- يوندولا – تيسراند – ماسوكو وفي خط الوسط بوكادي – مبوكو – مانغولو وفي خط الهجوم مشاك اليا – باكامبو - يانيك بولاسي

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