رياضة | بعد هدفه في الكونغو .. محمد صلاح يُعادل رقم 6 هدافين لمنتخب مصر في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد هدفه في الكونغو .. محمد صلاح يُعادل رقم 6 هدافين لمنتخب مصر في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر في قص شريط أهدافه في بطولة أمم إفريقيا 2019 بعدما سجل ثاني أهداف الفراعنة في شباك منتخب الكونغو الديمقراطية خلال المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وجاء هدف محمد صلاح في الدقيقة 43 من زمن المباراة، وكان زميله أحمد المحمدي سجل أول أهداف الفراعنة في اللقاء بالدقيقة 25، لينهي منتخبنا الوطني الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون مقابل على المنتخب الكونغولي.

ويعتبر هذا الهدف الثالث لمحمد صلاح مع منتخب مصر، في بطولة أمم إفريقيا، بعدما سجل هدفين في نسخة البطولة عام 2017 في شباك غانا وبوركينا فاسو. وتساوي "صلاح" بعد هدفه في شباك الكونغو مع 6 هدافين للفراعنة سجلوا 3 أهداف في بطولة أمم إفريقيا هم: - محمود الجوهري (1959) Advertisements - بدوي عبد الفتاح (1962) - مصطفي عبده (1974 - 1976). - جمال عبد الحميد (1986 - 1988) - أحمد الكأس (1996) - محمد زيدان (2008 - 2010) يذكر أن حسن الشاذلي نجم الترسانة السابق يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا برصيد 12 هدفًا، يليه حسام حسن برصيد 11 هدفًا، ويحتل أحمد حسن المركز الثالث برصيد 8 أهداف.

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