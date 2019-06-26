رياضة | محمد صلاح يسجل هدفه الدولي رقم 40 والثالث في أمم إفريقيا مع منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يسجل هدفه الدولي رقم 40 والثالث في أمم إفريقيا مع منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب مصر أول أهدافه في بطولة أمم إفريقيا 2019 في شباك منتخب الكونغو الديمقراطية خلال المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

جاء هدف محمد صلاح في الدقيقة 43 من زمن المباراة، وكان زميله أحمد المحمدي سجل أول أهداف الفراعنة في اللقاء بالدقيقة 25، لينهي منتخبنا الوطني الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون مقابل على المنتخب الكونغولي.

ويعتبر هذا الهدف الدولي رقم 40 لمحمد صلاح خلال 65 مباراة له مع منتخب مصر، كما أنه الهدف الثالث له مع الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا، بعدما سجل هدفين في نسخة البطولة عام 2017 في شباك غانا وبوركينا فاسو.

وجاءت أهداف محمد صلاح الـ 40 مع منتخب مصر كالتالي:

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10 أهداف في ا لمباريات الودية

14 في تصفيات أمم إفريقيا

11 في تصفيات كأس العالم

3 أهداف في أمم إفريقيا

هدفين في كأس العالم