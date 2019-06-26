رياضة | مصر تتفوق على الكونغو الديمقراطية بثنائية "المحمدي وصلاح" في الشوط الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تتفوق على الكونغو الديمقراطية بثنائية "المحمدي وصلاح" في الشوط الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى منتخب مصر الشوط الأول من مباراته أمام الكونغو الديمقراطية متقدما بهدفين نظيفين في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة أمم إفريقيا ٢٠١٩.

بدأ منتخب مصر المباراة بنفس تشكيل اللقاء السابق أمام زيمبابوي ولم يجري المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني أي تغييرات على التشكيل، حيث دفع بمحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى وأمامه الرباعي أحمد المحمدي ومحمود علاء وأحمد حجازي وأيمن أشرف وفي الوسط طارق حامد ومحمد النني وعبد الله السعيد وفي الهجوم الثلاثي محمود تريزيجيه ومحمد صلاح ومروان محسن.

انطلق اللقاء برغبة قوية من جانب كلا الفريقين في إحراز هدف مبكر حيث سدد موتو كرة قوية من على حدود منطقة جزاء منتخب مصر تصدى لها محمد الشناوي، وتلقى محمد صلاح الكرة منفردا بحارس الكونغو بعد تمريرة رائعة من وسط الملعب، لكن نجم ليفربول سدد الكرة خارج الشباك مهدرا فرصة إحراز هدف مبكر للفراعنة.

وحصل منتخب الكونغو على ركلة ركنية في الدقيقة ٨ نفذها موتو أبعدها دفاع منتخب مصر ببراعة خارج الملعب، ليتحصل الضيوف على ركلة ركنية أخرى نفذها نفس اللاعب على رأس باكومبو ومنه إلى تيسيراند لكن العارضة وقفت مع محمد الشناوي وتنقذ مرماه من استقبال الهدف الأول للكونغو.

وظهر التسرع على لاعبي منتخب مصر في نقل الهجمة، وهو ما تسبب في فقدانهم للكرة دون الوصول إلى مرمى الكونغو.

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وتسلم محمد صلاح الكرة في الدقيقة ٢١ داخل منطقة الجزاء، مفضلا مرواغة دفاع الكونغو الذي انقض عليه وأبعد الكرة عن منطقة جزاء الفريق الضيف.

وفي الدقيقة ٢٥ ومن ركلة ركنية نفذها محمد صلاح من الناحية اليمنى مع عبد الله السعيد ويمرر نجم ليفربول الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء لتصل إلى أحمذد المحمدي الذي سدد الكرة بقدمه محرزا الهدف الأول لمنتخب مصر ومطلقا الأفراح في مدرجات ستاد القاهرة.

بعد الهدف الأول للفراعنة بدأ منتخب الكونغو عاجزا عن العبور من دفاع المصريين، ووصل أبناء أجيري سيطرتهم على مجريات اللعب ليحتسب حكم اللقاء ركلة حرة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة ٣٠ بعد عرقلة محمود تريزيجيه على حدود منطقة الجزاء حصل بسببهل بوبي على البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء، وينفذها مخمد صلاح لكن حارس الكونغو ماتامبي تصدى بها ببراعة ومحافظا على شباكه من استقبال الهدف الثاني.

واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لصالح الكونغو نفذها موتو لكنها مرت بسلام على محمد الشناوي حارس منتخب مصر في الدقيقة ٣٣

وفي الدقيقة ٤٠ عادت العارضة لتتعاطف مع منتخب مصر مجددا بعدما تصدت لرأسية رائعة من مبانجي، لتضيع فرصة إدارة التعادل للفريق الكونغولي.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين مرر محمود تريزيجيه كرة رائعة إلى محمد صلاح الذي انطلق داخل منطقة جزاء الكونغو وواضعا الكرة على يسار حارس الضيوف ومعلن عن الهدف الثاني لمنتخب مصر في الشوط الأول، الذي انتهى على تقدم الفراعنة بهدفين دون رد.