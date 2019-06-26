رياضة | مشاهدة مباراة مصر والكونجو بث مباشر Egypt vs Dr congo يلاشوت Total 2019 Africa Cup of Nations

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بث مباشر مباراة مصر والكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء الموافق 26-6-2019 لايف بجودة عالية عبر رابط بث مباشر كورة لايف kora live، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولي لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تقام أحداثها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو، مشاهدة مباراة مصر والكونغو لايف على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بكأس الامم 26-6-2019 :

يواجه منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية، اليوم الأربعاء في الساعة 10 مساءًا، بتوقيت القاهرة وفي الساعة 11 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والعراق، وفي الساعة 12 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، شاهد البث المباشر لايف بدون تقطيع مباراة مصر والكونغو الديمقراطية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو بكأس الأمم 26-6-2019 :

من المقرر ان تنقل أحداث مباراة مصر والكونغو الديمقراطية عبر قناة بي إن ماكس HD1 المشفرة، كما ستكون مباراة مصر والكونغو الديمقراطية منقولة أيضًا عبر قناة بي إن ماكس HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستذاع مباراة مصر والكونغو الديمقراطية عبر قناة تايم سبورت المصرية المجانية على التردد الأرضي، فيما سيكون المعلق المصري عصام عبده هو معلق المباراة.

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التشكيل المتوقع لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية :

من المنتظر ان يدخل خافيير أجيري مواجهة الكونغو بتشكيل مكونًا من: محمد الشناوي - أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد المحمدي، محمد النني - طارق حامد، محمود حسن تريزيجيه - عبدالله السعيد - محمد صلاح، مروان محسن.

وعلى الجانب الآخر يتوقع أن يكون تشكيل الكونغو الديمقراطية مكونًا من: لي لي ماتامبي، أرتور ماسوكو - مارسيل تيسراند - كريستيان لوينداما - إيساما مبيكو، ميرفيلي بوكادي - يانيك بولاسي - موبوكو، شانسيل مبيما مانجولو - ميشاك إيليا - باكامبو.

وانتصر منتخب مصر في مُستهل مشوارهم في البطولة الإفريقية على حساب منتخب زيمبابوي بهدف دون رد، وشهدت المباراة تألق عدد كبير من لاعبي المنتخب الوطني المحليين والمحترفين، وسيدخل المنتخب المصري هذا اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز والوصول للنقطة السادسة لضمان التأهل رسميًا إلى الدور القادم، يذكر أن أصحاب الأرض متواجدين على رأس المجموعة الأولي رفقة كلًا من الكونغو الديمقراطية، أوغندا، زيمبابوي.

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