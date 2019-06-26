رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. الريال يستعد لطرد 15 لاعب دفعة واحدة ويتجه لضم صفقة هولندية مدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء.. الريال يستعد لطرد 15 لاعب دفعة واحدة ويتجه لضم صفقة هولندية مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الأربعاء الموافق 26 يونيو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها دخول دوني فان دي بيك دائرة اهتمامات الملكي بديلا لبول بوجبا نجم مانشستر يونايتد. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- دي بيك بديل بوجبا في ريال مدريد



كشفت وسائل إعلام إسبانية بأن ريال مدريد مازال يضع بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد كهدف رئسيي لتدعيم خط وسطه في فترة سوق الإنتقالات الصيفية الحالية.



وأفادت شبكة LibertadDigital الإسبانية بأن ريال مدريد وضع دوني فان دي بيك نجم آياكس أمستردام الهولندي كخيار بديل لتعزيز خط وسطه إذا فشلت صففة بوجبا.



وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أن فان دي بيك يتمتع بقوة بدنية فضلاً عن أسلوبه الرائع وقدرته على الوصول إلى مرمى الخصم وظهر ذلك أمام ريال مدريد ويوفنتوس، كما أنه لعب 57 مباراة سجل 17 هدفًا وصنع 13 الموسم المنصرم.



وأكدت الشبكة الإسبانية أن فان دي بيك لم يتعرض لأي إصابة أو عقوبة في الموسم المنصرم في حين أن سعره سيكون 60 مليون يورو كما أن المفاوضات مع آياكس ستكون أبسط بكثير مما كانت عليه مع مانشستر يونايتد.

- هل يكون نجم ريال مدريد بديل ديبالا في يوفنتوس ؟



أكدت تقارير صحفية إيطالية إسبانية أن يوفنتوس الإيطالي ما زال يسعى لضم الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكشفت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية أن يوفنتوس يسعى للتعاقد مع إيسكو نجم ريال مدريد هذا الصيف لتدعيم صفوف السيدة العجوز.



كما أفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن الملكي يطمح في الحصول على 80 مليون يورو لبيع إيسكو في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن انضمام إيسكو إلى يوفنتوس سيطيح بالأرجنتيني باولو ديبالا خارج النادي في الصيف الجاري.

- رئيس نابولي يكشف عن سبب التعاقد مع خاميس رودريجيز



تحدث أوريليو دي لاورينتس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، عن التعاقد مع النجم الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد الإسباني الحالي.



وقال دي لاورينتيس، خلال تصريحات صحفية عن تعاقد "البارتونبي" مع خاميس خلال الصيف الحالي: "لم يُنكر أحد أن خاميس رودريجيز سيكون صفقة مميزة لنا".



وأضاف قائلاً: "في الواقع، هناك احترام خاص بينه وبين أنشيلوتي لكن هناك عوامل أخرى كالوكلاء وعائلة اللاعب وريال مدريد".

- ميلان على بُعد خطوة واحدة من خطف نجم ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي ميلان الإيطالي، ينطلق نحو نجم دفاع ريال مدريد الإسباني ثيو هيرنانديز، حيث ان المفاوضات بدأت بالفعل.



وذكرت صحيفة "الآس" الإسبانية، أن النادي الإيطالي واثق بأنه يريد التعاقد مع الظهير الفرنسي، وقد بدأ بالفعل في التواصل مع ريال مدريد ووكيل اللاعب.



الجدير بالذكر أن ميلان ليس المهتم الوحيد باللاعب، هناك أيضا باير ليفركوزن الألماني الذي تقدم بعرض قيمته 20 مليون يورو، لكن يبدو بأن محادثة مالديني مع اللاعب قد غيرت رأيه وجعلته يفكر بتحدٍ جديد في إيطاليا.

- زيدان يدخل في صدام مع بيريز بسبب هذا اللاعب



مازال نادي ريال مدريد الإسباني يواصل مساعيه مع نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا، خلال الصيف الحالي.



وبحسب ما ذكره "إدورادو أوندا" لبرنامج "الشيرنجيتو" التلفزيوني، فإن المدرب زين الدين زيدان مصمم بشكل كبير لمجيء بوجبا في هذا الصيف، إن لم يأتي فسوف تكون هناك مشكلة.



الجدير بالذكر أن يوجيا قد أعلن خلال الفترة الماضية، أنه عازم على الرحيل عن ملعب أولد ترافورد من أجب خوض تحدي جديد مع نادي آخر، وحاليًا يتنافس ناديي ريال مدريد ويوفنتوس للظفر بخدماته.

- ريال مدريد يحسم خططه لتدعيم مركز خط الوسط



أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى خطط نادي ريال مدريد لتدعيم خط الوسط، بعد إغلاق صفقات إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلان ميندي ريال، فإن مدريد يستهدف الان إغلاق صفقة لاعب خط الوسط لكن هذه الصفقة تعتمد على المغادرين بالمقام الأول.



وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" أن نادي ريال مدريد لديه خطة واضحة للتعاقد مع لاعب خط وسط، من المؤكد أنّ النادي سيوقع مع لاعب واحد في هذا المركز لكنه ينتظر خروج لاعبين الان، حيث ظهرت أسماء كثيرة مرشحة للانضمام كبوجبا أو إيريكسين أو فان دي بيك أو ندومبيلي.



ويفضل زين الدين زيدان التعاقد مع بوجبا لكن مانشستر لا يريد بيع اللاعب وأيضا قيمة الإنتقال وراتب اللاعب مرتفعان للغاية. ريال مدريد لا يزال أمامه شهرين قبل إغلاق سوق الإنتقالات لهذا النادي حاليا هادئ جدا ويفضل حاليا أن يقوم ببيع اللاعبين لأنّه يمتلك الان 36 لاعبا.

- ريال مدريد يستعد لطرد 15 لاعبًا دفعة واحدة !



كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خبايا فريق ريال مدريد الإسباني، حيث ان هناك 15 لاعبًا لازالوا لا يعلمون مصيرهم في النادي.



وذكرت صحيفة "ABC" الإسبانية، أنه بعد التعاقد مع هازارد، يوفيتش، ميندي، رودريجو وميليتاو لتدعيم الفريق في الموسم المقبل، يستعد النادي لوضع 11 لاعبًا على قائمة المبيعات بعد التخلي عن يورينتي لأتليتكو واستمرار إعارة أوسكار في ليجانيس.



ويهدف ريال مدريد إلى موازنة حساباته واستعادة الـ 305 مليون يورو التي أنفقها على الصفقات من خلال عمليات البيع لاستغلالها في التعاقد مع بوغبا أو مبابي إن سنحت فرصة ضم أيٍ منهما.



قائمة ريال مدريد تتضمن هذه الأسماء التي تبلغ قيمتها 491 مليون يورو:



1- بيل: ريال مدريد يريد 80 مليون يورو ولكن نظرًا لراتبه قد يقل السعر إلى 75 مليون. الويلزي لا يريد الرحيل لكن وكيله يبحث له عن نادٍ في إنجلترا لأنه سيكون بديلًا في مدريد



2- لوكاس فاسكيز: ينال اهتمام آرسنال، النادي يُقدّر سعره بـ 60 مليون يورو



3- سيبايوس: قيمته تزداد نتيجة لمستواه في اليورو، أندية اشبيلية، نابولي، ميلان وإنتر وآخرون يريدونه. النادي يريد 50 مليون



4- ريجيلون: عقده يمتد حتى 2021 وقد تتم إعارته أو بيعه مع بند إعادة الشراء. في حالة بيعه، يريد النادي 30 مليون في ظل اهتمام نابولي، ميلان، دورتموند، إنتر واشبيلية وحتى بايرن يهتم باللاعب. في حال إعارته فهناك 20 نادٍ من بينهم اشبيلية بقيادة لوبيتيغي.



5- ناتشو: اشبيلية يهتم بالتعاقد معه كذلك في ظل اهتمام انتر أيضًا. ريال مدريد يريد 30 مليون يورو للتخلي عنه.



6- خاميس: ريال مدريد يطلب 50 مليون من نابولي الذي يريد استعارته مقابل 10 ملايين مع إلزامية الشراء مقابل 30 مليون. يتوجب على نابولي دفع المزيد وقد يضطر لدفع مبلغٍ أكبر بكثير مع ازدياد قيمة اللاعب نتيجةً لمستويات في كوبا أمريكا.



7- كوفاسيتش: ريال مدريد يطلب من تشيلسي 55 مليون يورو، النادي اللندني يستطيع التعاقد معه برغم عقوبة الفيفا نظرًا لكونه مسجلًا كلاعب مُعار حتى 30 يونيو. توتنهام أيضًا مهتم باللاعب.



8- دي توماس: بنفيكا يعرض 20 مليون يورو وقد تتم الصفقة خلال ساعات.

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9- مايورال: ريال مدريد يطلب من سوسييداد 21 مليون للتخلي عن المهاجم المشارك مع إسبانيا في اليورو لأقل من 21 عامًا.



10- نافاس: يملك عروضًا من بنفيكا، آرسنال، روما، إنتر وموناكو. ريال مدريد يريد 20 مليون.



11- ايسكو: تبلغ قيمته 80 مليون يورو ويحظى باهتمام مانشستر سيتي وتوتنهام إلا أن أسرته التي تنتظر مولودها الثاني تريد البقاء في العاصمة مدريد.



12-أوديجارد: يجب أن يقرر ما إن كان يريد إعارته إلى سوسييداد أو باير ليفركوزن.



13- ماريانو: يملك عددًا من العروض.



14- لونين: إن رحل كيلور سيكون الحارس الثاني أما إن بقي فلدى الأوكراني 20 عرضًا لاستعارته.



15- لوكا زيدان: يجب أن يقرر إن كان يود البقاء كحارس ثالث أو الرحيل على سبيل الإعارة بعيدًا عن والده.

- تعرف على مزايا وعيوب التعاقد مع بوجبا أو فان دي بيك لريال مدريد



كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن المزايا والعيوب بين التوقيع مع النجم الفرنسي بول بوجبا والتوقيع مع النجم الهولندي دوني فان دي بيك.



وذكرت صحيفة "ماركا" أن بوجبا هو اللاعب رقم 1 على رأس قائمة ريال مدريد في الميركاتو الحالي وبطلب من زيزو، لذلك تبذل مكاتب البرنابيو كل جهد ممكن من أجل الحصول على توقيع بوغبا، لكن اليونايتد لا يقبل التفاوض مما جعل ريال مدريد يبدأ البحث عن بدائل ودي بيك هو الإسم الأكثر تداولاً في أروقة النادي.



في ريال مدريد هناك عدة أسباب تجعل التوقيع مع فان دي بيك أكثر منطقية، لكن دون أن ننسى تفوق بول بوجبا في عدة جوانب.



السبب الأول: الفرق الكبير بين سعر فان دي بيك وبين سعر بول بوجبا، يعلم ريال مدريد بأن قيمة الهولندي السوقية تتراوح بين الـ 60 / 70 مليون يورو، بينما سيُكلف بول بوغبا خزينة ريال مدريد مبلغ يُقدر بـ 150 مليون يورو.



العامل الآخر الذي يجعل التوقيع مع فان دي بيك أكثر قبولاً في ريال مدريد هو الفارق الكبير في راتب اللاعبين، والسبب الثاني: وصول بوجبا الى ريال مدريد يعني راتب سنوياً لا يقل عن 12 مليون يورو بينما فان دي بيك سيتقاضى راتب يتراوح بين الـ 4 الى 5 مليون يورو.



السبب الثالث: الخبرة، هنا يتفوق الفرنسي تماماً على نظيره الهولندي في مسألة الخبرة، يعلم بوجبا ماذا يفعل تحت الضغط، حيث قاد مشاريع كبيرة في يوفنتوس وفي اليونايتد فضلاً على قيادته منتخب فرنسا، بوجبا وُلد قائداً داخل وخارج الميدان ، بالمقابل قدم فان دي بيك موسم مذهلاً.



دون نسيان مسألة العمر حيث يبلغ فان دي بيك من العمر 22 عاماً أصغر بأربعة سنوات من بول بوغبا ، لكن بول بوغبا في سن الـ 26 يمتلك ضمانة أكبر نظراً ان عمره يوفر له النضج الكروي بعد مسيرة كروية على أعلى مستوى.



السبب الرابع: تسجيل الأهداف، وهذا سبب يجعل زيدان يُقدم بول بوجبا الذي يضمن لك 10 أهداف بالموسم وهذا الرقم يعتبره زيدان مهم جداً، لأنه يريد زيادة نسبة الأهداف، لكن على الجانب المقابل فإن فان دي بيك سجل 17 هدفاً مع 13 تمريرة حاسمة مما جعله هدفاً لأعظم أندية أوروبا.



يقدم اللاعبان مجهودات كبيرة في وسط الميدان، خاصة الهولندي الذي حاز على إعجاب جماهير ملعب السنتياغو برنابيو، بعد تقديمه لعرض بدني مثير للإهتمام، مع أياكس استمر فان دي بيك في جمع الكيلومترات.



يقدم اللاعبان مجهودات كبيرة في وسط الميدان، خاصة الهولندي الذي حاز على إعجاب جماهير ملعب السنتياجو برنابيو، بعد تقديمه لعرض بدني مثير للإهتمام، مع أياكس استمر فان دي بيك في جمع الكيلومترات.



السبب الخامس: التأثير الإعلامي، هنا يفوز بوجبا، حيث يتمتع بحضور إعلامي كبير، يعلم ريال مدريد بأن وصول بوغبا سيكلف الكثير لكنه سيكون مربحاً على المستوى الإعلامي، وهو واحد من أكثر اللاعبين حضوراً على وسائل التواصل، بالإضافة أنه يشترك مع النادي مع نفس الشركة الراعية أديداس.



فان دي بيك في هذا الجانب ما يزال ضعيفاً، هو لاعب جديد على المشجعين وهذا أول موسم برز فيه وهو لفت نظر الكشافة له فقط، بعكس بول بوجبا القوي إعلامياً والمتفوق بقوة في هذا الجانب.



السبب السادس: سهولة التوقيع مع فان دي بيك، فإن أياكس مستعد لقبول بيع لاعب الوسط الشاب في حالة تم تقديم عرض مالي مهم، مما يُمكن المدرب من الاعتماد عليه منذ بداية الموسم، بينما وصول بوغبا قد يتأخر حتى نهاية يوليو أو الأول من أغسطس بسبب صعوبة التفاوض مع المان يونايتد

- زيدان وقراراته الخطيرة.. هل تؤثر بالسلب على ريال مدريد ؟



أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن لاعبي ريال مدريد الإسباني الذين ذهبوا للإجازة ومعهم القرارات النهائية يمكن عدهم على أصابع يد واحدة، وأحدهم بالفعل هو ماركوس يورينتي الذي كان لاعب رئيسي في مرحلة المدرب سانتياجو سولاري.



وذكرت صحيفة "ABC" الإسبانية، فقد بدأت مرحلة اللاعب في الوقت الذي أُصيب به كاسيميرو، وقد تمسك بالفرصة وقدم دقائق من الجودة في مركز احتكره البرازيلي في السنوات الأربع الأخيرة، كما كان ماركوس أيضاً لاعباً رئيسيًا في تحقيق كأس العالم للأندية، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في النهائي.



"الحياة يمكن أن تتغير في يوم وليلة، أنا باقِ في ريال مدريد بالتأكيد" هكذا قال لاعب وسط الميدان بعد الفوز بالبطولة في أبوظبي، والأن بعد ستة أشهر، أصبح يورينتي بالفعل لاعبًا لأتليتكو مدريد.



وكان هذا أحد القرارات المحفوفة بالمخاطر التي اتخذها زيدان بعد عودته، حيث قرر أن هناك ثلاثة لاعبين ليسوا ضمن خطط الموسم القادم.



بعد فوز زيدان بالثنائية رأت الإدارة ان التوقيع مع سيبايوس فرصة لا تعوض حيث كان أفضل لاعب أوروبي تحت سن ال21، قدم حينها ريال مدريد 16.5 مليون يورو ووقع مع اللاعب بعقد ل6 مواسم.



لم يقتنع المدرب الفرنسي باللاعب وحرمه من الإستمرارية ولعب الدقائق ولم يتغير السيناريو حتى بعد عودته هذا الموسم.



يورينتي وبيل كانوا أول من يعلم أنهم لن يحصلوا على دقائق في مدريد، حاول سيبايوس تكرار ما حدث سابقاً وتقديم أداء جيد خلال البطولة الحالية، لكنه لم يغير من رأي زيدان الذي لا يريده في الفريق وسينتهي الأمر ببيعه نهائياً أو مع خيار إعادة الشراء.



كما أن زيدان لا ينوي الاعتماد على ريغيلون الذي كان أحد أهم لاعبي الموسم الماضي، التوقيع مع ميندي والثقة المطلقة في استعادة مستوى مارسيلو ستتركه بدون أي دقائق ولكن على عكس سيبايوس فهو لن يتم بيعه أبدًا.

أيضاً إختيار كورتوا على حساب نافاس من بين القرارات التي لا تحظى بدعم الجميع من المدرب الفرنسي الذي بنى بطولاته الثلاث على التوالي مع الكوستاريكي.



اللاعب الأخر هو خاميس رودريجيز الذي وبعد عامين من الإعارة إلى بايرن ميونخ يعود الكولومبي إلى العاصمة الإسبانية مع زيدان مجددًا كمدرب، مما يجعل من المستحيل رؤيته باللون الأبيض



لقد جعل مستواه الرائع في كوبا أمريكا مدريد يتساءل لماذا لا يبقى ! لكن زيدان غير مرن، لم يكن يريده من قبل ولا يريده الآن في فريقه، ومع عقد مدته سنتان فقط سيضطر ريال مدريد إلى بيعه، في عملية ستكون بحوالي 50 مليون يورو.



هذه القرارات كلها جريئة من المدرب زيدان، خصوصاً في ريال مدريد برئاسة فلورنتينو ومع زيادة صلاحيته كمدرب.

- ريال مدريد يطمح لخطف هدف برشلونة



ذكرت تقارير صحفية برتغالية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرغب في التعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان خلال الصيف الجاري، وهو الهدف الأول لبرشلونة في الوقت الحالي.

وأشارت صحيفة "أبولا" البرتغالية أن بيريز يريد ضم "نيمار" بينما يرغب زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي، الرهان على أسماء أخرى، لكن الطرفان يضعان خروج الويلزي جاريث بيل كأولوية بالنسبة لهما، قبل العودة لسوق الشراء.

و سيكون على بيريز وزيدان اتخاذ القرار النهائي بخصوص صفقة نيمار، خاصة وأن بيريز يرى في نيمار اللاعب الوحيد (بعد ميسي ورونالدو) القادر على جلب اهتمام وسائل الإعلام.

وكانت التقارير، قد أشارت إلى أن ريال مدريد يجهز عرضاً بقيمة 130 مليون يورو بالإضافة لـ بيل أو خاميس رودريجيز، وذلك من أجل خطف نيمار، الذي يبدو قريباً من العودة لى فريقه السابق برشلونة.

- مبابي يقترب من ريال مدريد الموسم المقبل



كشفت تقارير صحفية رغبة ريال مدريد بالتعاقد مع مهاجم فريق باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، كيليان مبابي، لكنه أجل هذه المهمة إلى الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن إدارة الفريق الملكي لا تريد إفساد العلاقة مع إدارة الفريق الباريسي، وتنتظر ظروفا مواتية لترتيب عملية انتقال "مبابي" لقلعة "سانتياجو برنابيو".

وقال رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، إن مبابي لن يغادر النادي الفرنسي هذا الصيف، ولم يضف اللاعب نفسه أي شيء آخر على هذه الكلمات سوى الرغبة في مسؤولية أكبر وتحديات جديدة.

وأوضح مصدر للصحيفة الاسبانية إلى أن الوضع في باريس سان جيرمان تغير حتى بالمقارنة مع عدة أشهر سابقة، هناك توتر داخل النادي. وبالتالي تريد إدارة الفريق الإسباني تجنب أي خطوات خاطئة من شأنها أن تنعكس سلبا على عملية البحث عن التعاقد مع مبابي على المدى الطويل.

وتصدر كليان مبابي (20 عاما) قائمة هدافي الدوري الفرنسي لكرة القدم، للموسم (2018-2019)، برصيد 33 هدفا سجلها خلال 29 مباراة.

- فلورنتينو بيريز يضع خطة "المليار يورو" في ريال مدريد



نجح فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد منذ توليه رئاسة النادي لفترته الثانية التي بدأت قبل 10 أعوام في صيف 2009، تحقيق أرباح بلغت 730 مليون يورو من بيع اللاعبين، ويطمح "بيريز" الوصول إلي مليار يورو من بيع اللاعبين منذ توليه رئاسة النادي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن فلورنتينو بيريز يستهدف خطة بيع ضخمة للاعبي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفيةبمبالغ كبيرة، قد توصل أرباحه من بيع اللاعبين لرقم المليار يورو.

وحصل "الملكي" بالفعل على 30 مليون يورو من بيع ماركوس يورينتي لأتلتيكو مدريد، كما يسعى لبيع الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز والفرنسي ثيو هيرنانديز والإسباني راؤول دي توماس والكرواتي ماتيو كوفاتشيتش.

ووفقا للصحيفة الاسبانية، يتوقع أن يصل دخل النادي من بيع هؤلاء اللاعبين إلى 300 مليون يورو هذا الصيف، ليتخطى بيريز حاجز المليار يورو من أرباح البيع خلال رئاسته للنادي الملكي، وسيغير ذلك نظرة عالم كرة القدم للنادي من "نادي مجرة النجوم"، إلى ناد يحقق الأرباح ويتعامل بمنطقية سوق الانتقالات.

وتري الصحيفة الاسبانية أن أصعب عملية بيع هذا الصيف تواجه ريال مدريد هي الخاصة بالويلزي بيل، الذي يرفض الضغوطات لمغادرة النادي، ويريد البقاء برغم عدم مشاركته مع الفريق.

ويعتبر كريستيانو رونالدو أغلى لاعب باعه ريال مدريد، عند انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي عام 2018 مقابل 105 مليون يورو، يليه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي انتقل لمانشستر يونايتد مقابل 75 مليون يورو.

- دي بيك بديل بوجبا وإيركسن في الملكي