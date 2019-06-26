رياضة | خاما بيليات لـ"الخليج 365 الرياضي" : نسعى للتأهل ولا أريد الحديث عن عروض الأهلى والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاما بيليات لـ"الخليج 365 الرياضي" : نسعى للتأهل ولا أريد الحديث عن عروض الأهلى والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خاما بيليات لاعب منتخب زيمبابوى وفريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، عن أمنياته فى تحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة القادمة والمقررة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية فى ختام دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وتحدث بيليات لـ" الخليج 365 الرياضي" عقب التعادل أمام منتخب أوغندا، قائلاً :" أضعنا فرص عديدة خلال مباراة اليوم ولكننا كنا نسعى للفوز وليس شرطاً إنى أسجل خلال اللقاء بل أن الفريق يفوز هوالأهم.