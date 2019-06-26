رياضة | الهريفي يوجه رسالة لجماهير النصر بشأن رئاسة النادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهريفي يوجه رسالة لجماهير النصر بشأن رئاسة النادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه فهد الهريفي، لاعب منتخب السعودية ونادي الصر السابق، رسالة إلى جماهير العالمي، في ظل قلقهم بشأن عدم تقدم أي مرشح حتى الآن لتولي منصب رئيس النادي.

وقال الهريفي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: “الكلام الذي يجب أن يدركه ويفهمه كل نصراوي، أن اللي جاب أبوفهد سعود السويلم الله يوفقه يجيب غيره”.

وأضاف: “أما كل ما جاء شخص يرشح نفسه تطلع الأبواق بالتغريد، ترى بتخسر جمهور النصر وتندم! وبعض الجماهير معاهم معاهم عليهم عليهم”.

ويذكر أن غدً الخميس، هي المهلة الثالثة والأخيرة للترشح على منصب رئيس النادي.