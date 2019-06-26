رياضة | خطوة جديدة تقرب مهاجم التعاون من الإنتقال للاتحاد

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن تقديم إدارة نادي اتحاد جدة السعودي برئاسة أنمار الحائلي، عرضًا لنادي التعاون من أجل الحصول على خدمات مهاجمه الشاب عبد الفتاح آدم، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى سييرا المدير الفني لنادي اتحاد جدة، لتدعيم صفوف العميد بالعديد من الصفقات المحلية القوية، بناءًا على توجيهات إدارة الفريق بتخفيض عدد الأجانب.

ويذكر أن العميد السعودي يأمل في تفادي تكرار الموسم الماضي، حيث احتل الفريق في الموسم الماضي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.