رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء.. البرسا يقترب من حسم صفقة القرن الكبري والتفريط في نجم الفريق بسبب نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء.. البرسا يقترب من حسم صفقة القرن الكبري والتفريط في نجم الفريق بسبب نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة اليوم الأربعاء الموافق 26-6-2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز أخبار برشلونة اليوم الاربعاء:-

هل يكون "راكيتيتش" ضحية انتقال نيمار إلى برشلونة ؟

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أنه ينتظر نادي برشلونة الإسباني، موافقة النجم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، على الرحيل خلال الصيف الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن إيفان راكيتيتش، قد يكون أداة برشلونة الحاسمة لضم نيمار جونيور دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت التقارير أن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي مُهتم للغاية بالحصول على خدمات الكرواتي خلال الصيف الحالي.

لهذا السبب.. دي ليخت لن ينتقل إلى برشلونة !

أكدت تقارير إذاعية إسبانية، أن النجم الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام الهولندي لن ينتقل إلى نادي برشلونة الإسباني هذا الصيف.

وقال أورويول دومينيك من "راديو كتالونيا": "الوكيل مينو رايولا كان يبحث عن النسبة الأعلى لصفقة دي ليخت، ولهذا فضل في المرة الأولى انتقال اللاعب إلى باريس سان جيرمان ومن ثم غير وجهته إلى نادي يوفنتوس".

وقال مينو رايولا هذا الشيء في وجه بارتوميو: "من الأفضل أن يأتي دي ليخت إلى برشلونة بعد 3 او 4 سنوات لانه لن يكون اساسياً هنا".

تصريح صادم من جوارديولا حول عودة نيمار إلى برشلونة !

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أنه لن يقول شيء عن تعاقد ناديه السابق مع البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال جوارديولا في تصريحات صحفية: "هذا لا يخصني بل برشلونة .. عشت طويلا في برشلونة ولا اريد قول رأي يتم أساءت تفسيره".

وأضاف: "عاجلا ام آجلا سأعود برشلونة لكن .. كرئيس وليس مدرب .. احتاج ان يكون لدي المعرفة وأكون جاهز عندها".

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وبسؤواله عن توقيع البارسا مع فرانكي دي يونج ؟ أجاب جوارديولا: "تعاقد جيد جدا .. جيد جدا".

وعو ماتياس دي ليخت ؟ قال: "مدافع جيد و يبلغ 19 سنة فقط، من سيحصل عليه سيملك مدافع لسنوات".

واختتم: "جريزمان و نيمار مناسبين لاسلوب البارسا ؟ هذا يعتمد على ماهي افكار الأمانة الفنية والمدرب .. لكن اللاعبين الأقوياء دوما موضع ترحيب و نيمار - جريزمان ممتازين للغاية".

برشلونة يتحدى فالفيردي ويقرر التخلص من نجم الفريق

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أنه ينتظر نادي برشلونة الإسباني، موافقة النجم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش، على الرحيل خلال الصيف الحالي.

وذكرت صحيفة "ESPN" العالمية، انه يرغب البارسا في إقناع إيفان راكيتيتش من خلال المحادثات بقبول رحيله من النادي، من خلال عملية نقل.

ومن الجدير بالذكر أن مسؤولي البارسا يأملوا بأنه خلال الاسابيع المقبلة، سيغير راكيتيتش فكرة البقاء إلى الرحيل.

برشلونة يعثر على مفتاح حسم صفقة نيمار

مازال نادي برشلونة الإسباني يواصل مساعيه من أجل استعادة نجمه السابق، البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الصيف الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ستاندارد" فإن إيريك أبيدال السكرتير الرياضي للبارسا، قد يكون المفتاح في المفاوضات بين البارسا وباريس سان جيرمان من اجل نقل نيمار.

ويمتلك إبيدال علاقة قوية مع ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي، وعلى ذلك يستعد لمفاوضات طويلة بين البارسا وباريس سان جيرمان هذا الصيف.

برشلونة يقرر التخلص من نجمه المعار

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن عملية بيع مارك كوكوريلا، لاعب برشلونة الإسباني المعار لصالح فريق إيبار، قبل 30 يونيو القدم ستكون أمر صعب.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن البارسا لن يتمكن من إدراج عملية كوكوريلا في ميزانية موسم 2018/19، فخروج اللاعب هذا الأسبوع صعب هو يريد تقييم خياراته ودراستها.

الجدير بالذكر ان النادي الكتالوني بعدما أعاد شراء اللاعب بـ4 ملايين يورو، يأمل بيعه بـ10 ملايين عالأقل بعد الأداء الجيد الذي قدمه هذا الموسم.