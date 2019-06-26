رياضة | الزهور يعلن توقيع عقود الرعاية الجديدة بقيمة ٥٠ مليون جنيه لأول مرة في تاريخ النادى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزهور يعلن توقيع عقود الرعاية الجديدة بقيمة ٥٠ مليون جنيه لأول مرة في تاريخ النادى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادى الزهور برئاسة الدكتور محمد الدمرداش، تفاصيل عقود رعاية النادى خلال السنوات المقبلة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النادى بالتجمع الخامس.

حضر المؤتمر المستشار نائب الشريطى نائب رئيس النادى وعلى عادل امين الصندوق ومي فارس واحمد اسامة وأيمن بيرم ومحمد مطيع ومؤمن عادل فوزى اعضاء مجلس الإدارة واللواء أحمد الفولى رئيس النادى السابق.

كشف رئيس النادى عن ان عقود الرعاية التى ابرمها نادى الزهور اقتربت من ٥٠ مليون جنيه لاول مرة فى تاريخ النادى يمكن من خلالها الاستمرار فى تقديم الخدمات وسياسة إعادة التطوير التى انتهجها المجلس منذ توليه المسئولية.

اكد رئيس الزهور على ان الرياضة المصرية حاليا فى عهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تشهد طفرة استثمارية غير مسبوقة بعد سياسة كسر القيود الروتينية التى انتهجها وزير الرياضة منذ توليه حقيبة الوزارة.

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أشار الدمرداش إلى أن الشركات الراعية التى تعاقدت مع النادى تعد من نخبة المؤسسات الرائدة فى تقديم حقوق الرعاية على مستوى مصر والشرق الاوسط من اجل ضمان تقديم افضل خدمة لأعضاء الجمعية العمومية لنادى الزهور.

أشاد رئيس نادى الزهور بالجهود المضنية التى بذلها أعضاء مجلس الإدارة بالكامل على مدار الفترة الماضية فى جميع الملفات التى تسند اليهم، مشيرا إلى أن الثنائي على عادل أمين الصندوق ومؤمن عادل فوزى عضو مجلس الإدارة و المشرف على لجنة التسويق الذين لعبوا دورا هاما و استطاعوا إبرام اتفاقات متميزة فى عقد الرعاية المزمع الإعلان عنه سوف يحقق عوائد مالية غير مسبوقة فى تاريخ النادى.

من جانبه قال المهندس مؤمن عادل فوزى ان التعاقدات الجديدة واتفاقات الرعاية هى اولى ثمار الخطة المتكاملة التى وضعتها لجنة التسويق بالنادى من تنفيذ استراتيجية بعيد المدى تخدم اعضاء الجمعية العمومية خلال السنوات المقبلة والارتقاء بالمكانة التسويقية للنادى بما يليق بمكانة نادى الزهور وأعضائه