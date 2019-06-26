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رياضة | خالد جلال يجتمع بلاعبي الزمالك قبل انطلاق مران اليوم

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عقد خالد جلال ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، اجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي يقام بمعسكر السادس من أكتوبر. 


واشاد جلال خلال الجلسة بالتزام اللاعبين خلال المعسكر ، مطالبهم بمواصلة هذا الأمر من أجل تحقيق الهدف المرجو من المعسكر كما طالب المدير الفني ، من جميع اللاعبين بالتركيز الشديد ، مؤكدا لهم ثقة الجميع فيهم في مواصلة حصد البطولات والتتويج بالدوري ، وأنهم علي بعد خطوات قليلة من ذلك .

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