رياضة | خالد جلال يجتمع بلاعبي الزمالك قبل انطلاق مران اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد جلال يجتمع بلاعبي الزمالك قبل انطلاق مران اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد خالد جلال ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، اجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذي يقام بمعسكر السادس من أكتوبر.



واشاد جلال خلال الجلسة بالتزام اللاعبين خلال المعسكر ، مطالبهم بمواصلة هذا الأمر من أجل تحقيق الهدف المرجو من المعسكر كما طالب المدير الفني ، من جميع اللاعبين بالتركيز الشديد ، مؤكدا لهم ثقة الجميع فيهم في مواصلة حصد البطولات والتتويج بالدوري ، وأنهم علي بعد خطوات قليلة من ذلك .