رياضة | مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر egypt vs congo يلا شوت 2019 Africa Cup of Nations

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بث مباشر لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء 26 – 6 – 2019، بث مباشر كورة لايف مباراة مصر والكونغو، كورة أونلاين مشاهدة مباشرة لمباريات أمم إفريقيا كورة توداي، ماي كورة kora star| yalla shoot، عندما تشير عقارب الساعة إلي العاشرة مساءًا سوف تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة لمتابعة مباراة مصر ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية بالجولة الثانية من المجموعة الأولي في ( CAN 2019).

- موعد مباراة (مصر والكونغو الديمقراطية) في أمم إفريقيا:

يتسلح منتخب مصر بتفوقه التاريخي أمام الكونغو الديمقراطية، حيث تقابل المنتخبين في 11 مباراة سابقة، فاز الفراعنة في 7 مباريات وخسر مباراة وتعادل في 3 مباريات، وستقام المواجهة رقم 12 بين المنتخبين المصري والكونغولي في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ( 10:00)، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة ( 11:00) يوم الأربعاء 26-6-2019 على استاد القاهرة الدولي.

- القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية الأربعاء 26-6:

يسعي منتخب مصر لتحقيق الفوز على منتخب الكونغو الديمقراطية لحسم تأهله لدور الـ16 والاقتراب من صدارة المجموعة الأولي لتفادي صدام ناري في الدور التالي، وستكون المباراة مذاعة على قنوات bein sports، max hd 1، max hd 2، time sport بتعليق عربي لـ(محمد الكواليني – علي محمد علي)، ويمكنكم متابعة بث مباشر لمباراة EGYPT VS CONGO عبر روابط البث علي موقعنا.

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- التشكيلة المتوقعة لمباراة (مصر والكونغو ) في أمم إفريقيا:

يتسلح منتخب مصر في مباراته ضد الكونغو الديمقراطية بكوكبة من أبرز النجوم سواء المحليين أو المحترفين في الدوريات الأوروبية بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول، ومن المتوقع أن يخوض منتخب الفراعنة اللقاء بتشكيل مكون من ( محمد الشناوي - أحمد المحمدي - محمود علاء - أحمد حجازي - أحمد أيمن منصور - طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد - محمد صلاح - مروان محسن - محمود حسن "تريزيجيه")

أما منتخب الكونغو الديمقراطية والذي يتشبث بآمال التأهل لدور الـ 16 رغم خسارته في الجولة الأولي أمام أوغندا 2-0 سيخوض مباراته ضد الفراعنة بتشكيل مكون من: (ماتامبي لي - يساما مبيكو- يوندولا – تيسراند – ماسوكو - بوكادي – مبوكو – مانغولو - مشاك اليا – باكامبو - يانيك بولاسي).

- كورة ستار بث مباشر لمباراة مصر والكونغو في (CAN 2019):

يمكنكم متابعة بث مباشر ومجاني لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية اليوم الأربعاء 26 – 6 -2019 عبر كورة لايف| كورة ستاار| بين ماتش| ماي كورة، شاهد بث مباشر مباراة مصر في أمم إفريقيا KORA TODAY – KORA ONLINE – وستكون المباراة متاحة ايضًا عبر بث مباشر على رابط يوتيوب بدون تقطيع ورابط الاسطورة HD و YALLA SHOOT.