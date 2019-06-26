رياضة | مدرب زيمبابوي: ظهرنا بمستوى جيد في اللقاء وأهدرنا الكثير من الفرص السهلة للتسجيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب زيمبابوي: ظهرنا بمستوى جيد في اللقاء وأهدرنا الكثير من الفرص السهلة للتسجيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال صنداي شيزامجا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي إن فريقه قدم مباراة رائعة أمام أوغندا والذي انتهى على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء :"قدمنا مباراة رائعة وأهدرنا الكثير من الفرص للفوز باللقاء".

وتابع "ظهرنا بمستوى جيد في اللقاء، وأهدرنا الكثير من الفرص السهلة للتسجيل، لكن في النهاية انتهت المباراة بالتعادل".