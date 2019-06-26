انت الان تتابع في حال رَفض سانيه.. بايرن يضع عينه على نجم برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأمر الآن يتوقف على سانيه في قبول عقد بايرن ميونيخ، حسب شبورت بيلد

سبب رحيل روبن وريبري فراغا في خط هجوم بايرن. ويجري الحديث عن سعى بايرن بقوة للتعاقد مع سانيه نجم منتخب ألمانيا. وبناء على مجلة ألمانية بايرن مستعد لدفع الشرط الجزائي لمانشستر سيتي، لكن ماذا لو فشلت تلك الصفقة؟ من البديل؟

مازال بايرن ميونيخ يبحث عن مهاجم من العيار الثقيل لسد الفراغ، الذي خلفه رحيل النجمين الكبيرين آرين روبن وفرانك ريبيري. ولم يغلق بايرن بعد ملف الألماني ليروي سانيه (23 عاما) مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ونقلت مواقع ألمانية عديدة عن مجلة "شبورت بيلد" الألمانية أن بايرن مستعد لدفع الشرط الجزائي للحصول على خدمات نجم منتخب ألمانيا الشاب، غير أن الأمر الآن يتوقف على رغبة سانيه نفسه.

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وحسب معلومات "شبورت بيلد" فإن بايرن يريد إغراء سانيه بعقد لخمسة أعوام يمكن أن تبلغ قيمته الإجمالية نحو 200 مليون يورو، فاللاعب يمتد عقده مع فريقه الإنجليزي لموسمين آخرين.

لكن ماذا لو لم ينجح بايرن في ضم سانيه؟ الإجابة أيضا لدى "شبورت بيلد". فقد ذكرت المجلة أن النادي البافاري لديه خطة بديلة اسمها "عثمان ديمبلى"، لاعب دورتموند السابق، الذي لمع بقوة ألمانيا قبل الرحيل للدوري الإسباني. فنجم برشلونة الشاب (22 عاما) كان منذ سنوات في قلب اهتمامات بايرن ميونيخ، بل إن لقاء في مارس/ آذار الماضي وقع بالفعل بين حسن صالح حميديتش، مدير الكرة بالنادي البافاري، وماركو ليشتنشتاينر، وكيل أعمال اللاعب الفرنسي، حسب المجلة.

غير أن انتقال ديمبلى من برشلونة يتوقف على انتقال نجمين عالمين آخرين، هما أنطوان غريزمان ونيمار. فإذا حصل برشلونة على النجمين الكبيرين فبإمكان عثمان ديمبلى الرحيل، وبمبلغ أقل بكثير عن الشرط الجزائي في عقده، وهو 400 مليون يورو، حسب المجلة الألمانية.