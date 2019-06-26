الان تتابع الفيصلي يفتتح صفقات الصيف بـ”غالب” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 10:20 م, 26 يونيو 2019 م التعليقات: 0 وقعت إدارة نادي الفيصلي برئاسة فهد المدلج عقداً احترافياً مع قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ابراهيم غالب؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي. ويعد غالب أول صفقات الرئيس فهد المدلج بعد تزكيته رئيساً للنادي لأربعة مواسم مقبلة، ويعد معوضاً لقائد الفريق عمر عبدالعزيز والذي انتهى ارتباطه بالنادي بعد 13 عاماً من العطاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفيصلي يفتتح صفقات الصيف بـ”غالب” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.