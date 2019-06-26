شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: مصر (0) والكونغو الديمقراطية (0).. المجموعة الأولى «لحظة بلحظة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم، نظيره الكونغو الديمقراطية، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الافريقية. تشكيل الفريقين: تشكيل مصر: حراسة المرمى: محمد الشناوي الدفاع: أيمن أشرف، محمود علاء، أحمد حجازي، أحمد المحمدي الوسط: طارق حامد، محمد النني، عبدالله السعيد Advertisements الهجوم: محمود حسن «تريزيجيه»، محمد صلاح، مروان محسن تشكيل الكونغو الديمقراطية: حراسة المرمى: ماتامبي الدفاع: إيساما، تيسيراند، لوينداما، نجوندا الوسط: بوبي، موكي، مبوتو الهجوم: باكامبو، بولينجي، ماجوما أبرز أحداث اللقاء: بداية المباراة

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