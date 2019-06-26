شكرا لقرائتكم خبر عن «لهيطة» يرد: المكسيكى على علم باستبعاد «وردة».. وواجهت اللاعب بالفيديو فى غرفتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطنى لكرة القدم، أن استبعاد عمرو وردة لاعب الفريق، من المعسكر المقام بأحد فنادق مطار القاهرة خلال بطولة أمم إفريقيا جاء بعد اطلاعه على فيديو تداوله رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية والتأكد من صحته لفرض مزيد من الالتزام والانضباط داخل المعسكر.

وقال «لهيطة» في تصريحات لـ«المصرى اليوم» قمت باستدعاء اللاعب داخل غرفتى وواجهته بالفيديو المسرب له، مؤكدا أنه لم يقتنع بالمبررات التي ساقها اللاعب خلال جلستهما سويا قبل التوجه إلى أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى لاتخاذ القرار النهائى.

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وتابع لهيطة: توجهت مع اللاعب إلى غرفة المدير الفنى وأطلعته على الفيديو الذي تم تسريبه للاعب ووافق على استبعاده، لافتا إلى أن هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة والمشرف العام على المنتخب كان على علم بكل خطوة تم اتخاذها تجاه اللاعب ووجه تعليماته بضرورة أن يكون المدير الفنى على علم ودراية بالقرار ولابد من التنسيق معه.

أوضح «لهيطة» انه لم يتردد في اتخاذ قرار استبعاد اللاعب، بعد تأكده من الفيديو المسرب، وقال: «القرار صدر في خمس دقائق، ولا يمكن لأحد أن يتحدث معنا في قرار الهدف منه فرض الانضباط داخل المعسكر أملا في المنافسة على اللقب الإفريقى».

وأكد «لهيطة» أنه حذراللاعب خلال معسكرات سابقة من تصرفاته داخل معسكرات المنتخب الوطنى، لكنه لم يرتكب أي واقعة مسيئة في الفترات السابقة فيما عدا التأخير عن المواعيد أو عدم الالتزام بقرارات الأجهزة الفنية لكنه لم يرتدع، وأضاف: هناك تجاوزات لا يمكن السكوت عليها ويتم اتخاذ القرار فيها دون تردد، وأوضح لهيطة أنه لا يعلم ما إذا كان اللاعبون قد ساندوا عمرو وردة عقب قرار استبعاده أم لا، مؤكدا أنه لم يحضر له أي لاعب لمناقشته في قرار الاستبعاد وقد يكون اللاعبون قد ساندوه فيما بينهم لكن هذه الأمور لن تؤثر على قرار استبعاده نهائيا، واختتم كلامه مؤكدا: الانضباط والالتزام أهم عندى من أي شىء آخر ولن نتنازل عن ذلك مهما كانت الحاجة إلى جهود أي لاعب.