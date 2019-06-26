شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يرفض المحاولة الأولى من برشلونة لاستعادة «نيمار» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، المحاولة الأولى من نادي برشلونة الإسباني، لاستعادة نجمه البرازيلي الشهير نيمار دا سيلفا، رغم أن النادي الكتالوني لم يتقدم بعرض رسمي حتى الآن لاستعادة نيمار بعد عامين من رحيله إلى النادي الفرنسي.
وأوضحت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، بموقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة بدأ محاولته الأولى مع مسؤولي سان جيرمان عن طريق وسطاء ولكن النادي الفرنسي رفض عرض برشلونة حيث يتحفظ النادي الفرنسي على بيع نيمار الذي يعتبر أبرز نجوم الفريق.
وترك نيمار برشلونة قبل موسمين ورحل إلى سان جيرمان مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي والتي تبلغ 222 مليون يورو ليصبح نيمار اللاعب الأغلى في العالم وفي تاريخ اللعبة حتى الآن.
وبعد موسمين عانى فيهما نيمار من الإصابات، يرغب اللاعب في العودة إلى برشلونة بجوار الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز حتى إذا اضطر إلى التنازل عن جزء من راتبه.
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