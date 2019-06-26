الفيفا يدافع عن تقنية الفيديو في مونديال السيدات

دافع الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن الاستعانة بتقنية الفيديو، مؤكدًا ارتفاع معدل دقة الحكام في اتخاذ القرارات لتصل إلى 98 بالمئة خلال دور المجموعات في مونديال السيدات.

وتسببت تقنية الفيديو، التي استعانت بها كأس العالم للسيدات لأول مرة في نسخة هذا العام من البطولة، في حالة من الجدل بين اللاعبات والمدربين والجمهور.

وودعت اسكتلندا ونيجيريا، البطولة بسبب ركلتي جزاء أعيد تسديدهما، بعد أن أفادت تقنية حكم الفيديو المساعد أن الحارستين تحركتا لعدة سنتيمترات بعيدًا عن خط المرمى.

كما تم إلغاء 3 أهداف في فوز فرنسا على البرازيل في دور الستة عشر في البطولة، بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد.

واستشاطت لاعبات الكاميرون غضبا بسبب هذه التقنية في المواجهة أمام إنجلترا لدرجة توقف اللعب عدة مرات.

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كما خرجت اليابان من دور الستة عشر بسبب احتساب ركلة جزاء مثيرة للجدل. ووصفت صحيفة رياضية فرنسية، تدخلات حكم الفيديو المساعد بأنها "غير مفهومة".

وقال الإيطالي بييرلويجي كولينا رئيس لجنة الحكام بالفيفا "لا يمكن أن يتغاضى العاملون في تقنية حكم الفيديو المساعد عما يرونه بأعينهم. إذا كان لديك وسيلة تمكنك من التحقق من اللعبة فعليك أن تفعل ذلك".

واعترف كولينا أن مراجعة اللقطات تمكن الحكم من اكتشاف مخالفات بسيطة أحيانا لا تلتقطها العين المجردة رغم أن التقنية لا تتمتع بأي سلطة إصدار قرار.

ويقول الفيفا إنه لولا الاستعانة بهذه التقنية لكان معدل دقة اتخاذ القرار في دور المجموعات تراجع إلى 92.51 بالمئة.