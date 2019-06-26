لأجل محمد صلاح.. طفل يقطع الاف الأميال من أمريكا إلى مصر

انتشرت صورة لطفل في مدرجات ستاد القاهرة، قبل مباراة مصر والكونغو في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بأمم أفريقيا، وهو يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح.
وحمل الطفل لافتة وجه خلالها رسالة لنجم منتخب الفراعنة وليفربول الإنجليزي قائلا: "محمد صلاح لقد جئت من أمريكا لمشاهدتك أرجو الحصول على فانلتك والحصول على صورة معك".
ويبدأ محمد صلاح كأساسي في تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية بعد قليل على ملعب ستاد القاهرة ويحتاج المنتخب للفوز من أجل صدارة مجموعته خاصة بعد التعادل الأخير من جانب أوغندا وزيمبابوي.
ويمتلك المنتخب المصري 3 نقاط من الفوز على زيمبابوي، بينما يمتلك المنتخب الأوغندي 4 نقاط من فوز وتعادل وزيمبابوي نقطة واحدة.
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