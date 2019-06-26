جوارديولا: سأعود لبرشلونة يومًا ما

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، إنه سيعود إلى برشلونة الذي يعشقه، ولكن ليس رئيسًا للنادي، مؤكدًا أنه لا يمتلك الإمكانيات التي تؤهله لهذا، كما أن المناصب الرسمية مملة للغاية.

وأشار جوارديولا إلى أن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، قدم موسما رائعا مع الفريق في الموسم الماضي وفاز بلقب الليجا.

وأضاف ردًا على بعض التصريحات التي أطلقها خوان لابورتا الرئيس السابق للنادي "سأعود إلى برشلونة في هدوء وأمان، إن عاجلا أو آجلا. لكن لن أعود لبرشلونة كرئيس للنادي لأنني لا أمتلك ما يؤهلني لهذا".

وعن الموسم الماضي، دافع جوارديولا عن فالفيردي قائلًا "لن أكون الشخص الذي يشكك في إمكانيات فالفيردي. برشلونة قدم موسما رائعا وفاز بلقب الليجا ووصل نهائي كأس ملك إسبانيا وقدم مستويات رائعة في مراحل مختلفة من الموسم".

ورفض جوارديولا، التعليق على تحركات النادي الكتالوني في سوق انتقالات اللاعبين قائلا "ليست لدي فكرة عن هذه التحركات. وهذا أمر لا يخصني".