التعادل الإيجابي يفرض نفسه على مواجهة زيمبابوي وأوغندا

انتهى لقاء أوغندا وزيمبابوي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات للمجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية.

تقدم منتخب أوغندا بالهدف الأول عن طريق أوكوي في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل منتخب زيمبابوي في الدقيقة 40 عن طريق خاما بيليات.

ليرتفع بذلك رصيد أوغندا إلى 4 نقاط، بينما يصبح رصيد زيمبابوي نقطة واحدة، ليقترب منتخب مصر من انتزاع الصدارة في حالة الفوز اليوم على الكونغو.

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جاءت بداية المباراة هجومية من جانب منتخب أوغندا، من خلال الاعتماد على سرعات ثنائي خط الوسط إيمانويل أوكوي وفاروق ميا.

نجح أوكوي في استغلال سوء تمركز مدافعي واحرز هدف التقدم في الدقيقة 12 بعد ان ارتدت كرة لومالا تابعها أوكوي داخل المرمى.

وبعد الهدف هاجم لاعبي زيمبابوي بقوة ولكن افتقد الفريق القدرة على ترجمة اللمسة الاخيرة، بعد أن أضاع لاعبيه أكثر من فرصة محققة عن طريق خاما بيليات وكارورو وموسوندا.