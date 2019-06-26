لا مفاجآت في تشكيل مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية

أعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري، عن تشكيل فريقه لمباراة الكونغو الديمقراطية، في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بأمم أفريقيا.

ورفض أجيري إجراء أي تغيير عن التشكيل الذي خاض به مباراة زيمبابوي الأولى، والتي فاز بها بهدف دون رد، فيما خسر الكونغو الديمقراطية من أوغندا بهدفين نظيفين.

وجاء تشكيل الفراعنة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد المحمدي ، أحمد حجازي، محمود علاء ، ايمن اشرف

الوسط: محمد النني ، طارق حامد - عبدالله السعيد

الهجوم: محمد صلاح ، محمود حسن (تريزيجيه) - مروان محسن.

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من جانبه ، أعلن فلوران إيبنجي المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية تشكيل منتخب بلاده لهذه المواجهة وشهدت تغييرات بالجملة بمشاركة نجوندا موزينجا في مركز الظهير الأيسر ولاعب الوسط ويلفريد موكي والمخضرم تريسور مبوتو وجوناثان بولينجي وجاك مجوما.

وضمت تشكيلة الكونغو للمباراة كلا من:

حراسة المرمى: لي ماتامبي

الدفاع: كريستيان لوينداما - مارسيل تيسراند - إيساما مبيكو - نجوندا موزينجا

الوسط: تريسور مبوتو – ويلفريد موكي – ميرفاي بوكادي

الهجوم: سيدريك باكامبو – جاك مجوما – جوناثان بولينجي