مدير منتخب الجزائر يكشف حقيقة إقالته

كشف حكيم مدان، مدير منتخب الجزائر، عن جاهزية منتخب بلاده لمواجهة السنغال، غدًا الخميس، في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر حاليًا وتمتد حتى 19 يوليو / تموز المقبل.

وأكد مدان في تصريحات صحفية أن منتخب بلاده اختتم تدريباته لمواجهة السنغال والجهاز الفني واللاعبون على أتم استعداد لمواجهة الغد ونسعى للفوز في اللقاء وتقديم أداء قوي ضد أسود التيرانجا.

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ونفى مدير منتخب الجزائر ما يتردد عن وجود نية لإقالته عقب انتهاء منافسات بطولة أمم إفريقيا، مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق والكل يركز من أجل الفوز في مباراة الغد.

ويتشارك منتخبا السنغال والجزائر في صدارة المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 3 نقاط.

وحقق محاربو الصحراء وأسود التيرانجا الفوز في الجولة الأولى على كل من كينيا وتنزانيا، على الترتيب، بنفس النتيجة (2-0).