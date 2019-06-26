سان جيرمان يحبط محاولة برشلونة لاستعادة نيمار

رفض باريس سان جيرمان الفرنسي، المحاولة الأولى من برشلونة الإسباني، لاستعادة نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، رغم أن النادي الكتالوني لم يتقدم بعرض رسمي حتى الآن.

وأوضحت صحيفة "لو باريزيان"، أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، بدأ محاولته الأولى مع مسؤولي سان جيرمان عن طريق وسطاء، لكن النادي الفرنسي رفض عرض برشلونة، حيث يتحفظ النادي الفرنسي على بيع نيمار الذي يعتبر أبرز نجوم الفريق.

وترك نيمار، برشلونة قبل موسمين ورحل إلى باريس سان جيرمان، مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي، والتي تبلغ 222 مليون يورو ليصبح نيمار اللاعب الأغلى في العالم وفي تاريخ اللعبة حتى الآن.

وبعد موسمين عانى فيهما نيمار من الإصابات، يرغب اللاعب في العودة إلى برشلونة بجوار الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز، حتى إذا اضطر إلى التنازل عن جزء من راتبه.