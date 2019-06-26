آرسنال يراقب هدفه الجديد بأمم أفريقيا

تنتهي إعارة النسغالي كيتا بالدي إلى إنتر ميلان، بنهاية شهر يونيو الجاري، ومن المقرر أن يعود لناديه الأصلي موناكو خلال الموسم الجديد.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إنتر ميلان لم يبد اهتمامًا كاملًا بضم بالدي بصفة نهائية، حيث تركه ينضم لمعسكر منتخب بلاده في كأس أمم أفريفيا، دون أن يتوصل معه لاتفاق رسمي.

وأشارت تقارير إنجليزية، إلى رغبة آرسنال في التعاقد مع الجناح السنغالي، بدءًا من الموسم المقبل، بناء على رغبة أوناي إيمري المدير الفني.

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ويسعى إيمري لتدعيم مركز الجناح بلاعب قوي يمتلك سرعات عالية، وهو ما يتوفر في بالدي.

وشارك بالدي في 30 مباراة خلال الموسم الماضي بقميص إنتر ميلان، وسجل 5 أهداف فقط.

ويشارك بالدي حاليًا مع منتخب السنغال في كأس الأمم الإفريقية، حيث سجل هدفًا في أولى مباريات "أسود التيرانجا" أمام تنزانيا.