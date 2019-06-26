تنتهي إعارة النسغالي كيتا بالدي إلى إنتر ميلان، بنهاية شهر يونيو الجاري، ومن المقرر أن يعود لناديه الأصلي موناكو خلال الموسم الجديد.
ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إنتر ميلان لم يبد اهتمامًا كاملًا بضم بالدي بصفة نهائية، حيث تركه ينضم لمعسكر منتخب بلاده في كأس أمم أفريفيا، دون أن يتوصل معه لاتفاق رسمي.
وأشارت تقارير إنجليزية، إلى رغبة آرسنال في التعاقد مع الجناح السنغالي، بدءًا من الموسم المقبل، بناء على رغبة أوناي إيمري المدير الفني.
ويسعى إيمري لتدعيم مركز الجناح بلاعب قوي يمتلك سرعات عالية، وهو ما يتوفر في بالدي.
وشارك بالدي في 30 مباراة خلال الموسم الماضي بقميص إنتر ميلان، وسجل 5 أهداف فقط.
ويشارك بالدي حاليًا مع منتخب السنغال في كأس الأمم الإفريقية، حيث سجل هدفًا في أولى مباريات "أسود التيرانجا" أمام تنزانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر آرسنال يراقب هدفه الجديد بأمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.