مران ترفيهي للجزائر قبل مواجهة السنغال

خاض لاعبو منتخب الجزائر مرانا ترفيهيا في ختام استعداداتهم لمواجهة السنغال غدا الخميس في الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وشهد المران استعراض اللاعبين لمهاراتهم الفنية وسيطرت أجواء المرح والضحك على لاعبي المنتخب الجزائري.

وأدى اللاعبون مرانا خفيفا بالكرة، قبل المواجهة التي تنطلق في السابعة من مساء غد الخميس على إستاد الدفاع الجوي.

وكان المنتخب الجزائري فاز على كينيا بهدفين دون رد في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا.