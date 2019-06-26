الفيصلي يوقع مع إبراهيم غالب

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلنت إدارة نادي الفيصلي توقيعها عقدا رسمياً مع اللاعب إبراهيم غالب لمدة موسم واحد، وذلك في مقر النادي بمدينة حرمة. يذكر أن اللاعب يبلغ من العمر (28 عاما)، وبدأ مسيرته الرياضية في نادي رأس تنورة، ثم انتقل إلى نادي النصر، وحقق معه بطولة الدوري السعودي الممتاز لمواسم 2014 و2015 و2019، وبطولة كأس ولي العهد لموسم 2014، وبطولة كأس الأمير فيصل بن فهد لموسم 2008، وبطولة بني ياس الدولية لموسم 2014/2013.



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