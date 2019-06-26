شكرا لقرائتكم الدولي الهولندي سيليسن يحمي مرمى فالنسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم يوم الأربعاء أن حارسه الاحتياطي الدولي الهولندي ياسبر سيليسن الذي يلعب في صفوفه منذ عام 2016، انضم إلى مواطنه فالنسيا في صفقة قدرت قيمتها بـ 35 مليون يورو.

وجاء في بيان نشره بطل إسبانيا في الموسمين الماضيين "توصل ناديا برشلونة وفالنسيا إلى اتفاق لانتقال ياسبر سيليسن. سيدفع نادي فالنسيا 35 مليون يورو لبرشلونة".

Advertisements

وانضم سيليسن (30 عاما) إلى النادي الكاتالوني عام 2016 قادما من أياكس أمستردام الهولندي، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه كاساسي بين الخشبات الثلاث وظل رديفا للحارس الدولي الألماني مارك-اندريه تير شتيغن.

وأحرز سيليسن خلال الفترة التي قضاها في النادي الكاتالوني خمسة ألقاب، اثنان منها في الدوري ومثلهما في الكأس المحلية، إضافة إلى الكأس السوبر الإسبانية مرة واحدة.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن رحيل سيليسن إلى فالنسيا سيسرع من وصول الحارس البرازيلي نيتو، الذي من المرجح أن يسلك الاتجاه المعاكس والانتقال من فريق "الخفافيش" إلى "كامب نو" ليصبح الرقم 2 في الفريق.