شكرا لقرائتكم أوغندا تتعادل مع زيمبابوي في كأس إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادلت زيمبابوي 1-1 مع أوغندا في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم ليحافظ الفريقان على آمالهما في التأهل إلى دور الستة عشر للبطولة التي تستضيفها مصر.

ورفعت زيمبابوي رصيدها إلى نقطة واحدة من مباراتين بعد الخسارة 1-صفر أمام مصر صاحبة الأرض والضيافة في المباراة الافتتاحية يوم الجمعة الماضي.

وفي المقابل رفعت أوغندا رصيدها إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة قبل مواجهة مصر والكونجو الديمقراطية في وقت لاحق اليوم على استاد القاهرة أيضا.

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ووضع إيمانويل أوكوي أوغندا في المقدمة بعد 12 دقيقة من البداية عندما تابع تسديدة ارتدت من يد جورج تشيجوفا حارس زيمبابوي ليضع الكرة في المرمى من مدى قريب.

وأدرك كاما بيليات لاعب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي التعادل لزيمبابوي بلمسة رائعة عندما حول تمريرة عرضية متقنة من زميله أوفيدي كارورو إلى الشباك في الدقيقة 41.

وشهد الشوط الثاني العديد من الفرص الضائعة من الفريقين أبرزها عبر نوليدج موسونا قائد زيمبابوي في الدقيقة 52 عندما أرسل تسديدة في القائم من على بُعد خطوات من المرمى الخالي من حارسه.

وقبل النهاية بربع ساعة أهدر فاروق ميا مهاجم أوغندا فرصة مماثلة عندما رد تشيجوفا تسديدة ليتابعها ميا بتسديدة اعلى المرمى من مدى قريب.