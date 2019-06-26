شغال CHaWalII : بث مباشر مباراة مصر والكونغو كورة أون لاين Yella live رابط “صاروخي”...

بث مباشر مباراة مصر والكونغو كورة ستار Kora star يلا شوت مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر EGYPT كورة لايف مصر بث مباشر كورة اون لاين الاسطورة بث مباشر مصر والكونغو يوتيوب يلا شوت الجديد، يتابع الجمهور المصري بلهفة شديدة مباراة المنتخب اليوم الثانية أمام منتخب الكونغو في كأس الامم الافريقية والتي انطلقت يوم الجمعة الماضية بافتتاح مبهر تبعه لقاء أمام زيمبابوي وهو ما شهد فوز مصر وتحقيقها لأول ثلاث نقاط في مشوارها نحو تحقيق اللقب التاسع الذي طال انتظاره بعد بطولة انجولا 2010.

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بث مباشر مصر والكونغو كاس الامم الافريقية Yalla shoot تايم سبورت كورة ستار مباراة مصر والكونغو بث مباشر يلا شوت كورة لايف مشاهدة مباراة مصر والكونغو بي ان beIN بث مباشر كورة حصري بث مباشر مصر، ولكن على الجانب الآخر قد دافع البعض في الاستديوهات التحليلة على مستوى المنتخب معللين ذلك بالضغوط الكبيرة والثقيلة التي تلاحق دائما المنتخب المنظم للبطولة في المباراة الافتتاحية له وأنه المطلوب منها فقط هو احراز الثلاث نقاط مبينين أن المستوى سيتحسن بداية من مباراة اليوم أمام الكونغو.

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وأعلن أجيري التشكيل السمي الذي قرر خوض به المباراة اليوم وجاء في حراسة المرمى محمد الشناوي وأماه رباعي الدفاع أحمد المحمدي ، أحمد حجازي، محمود علاء ، أيمن اشرف ولاعبي خط وسط مدافعين محمد النني ، طارق حامد ويلعب أماهم عبدالله السعيد وعلى الجانب الأيمن محمد صلاح والجانب الأيسر تريزيجيه والمهاجم الأساسي مروان محسن.

نهاية المباراة الأولى في هذه الجولة بين أوغندا وزيمبابوي بالتعادل الايجابي بهدف لمثله حيث تقدمت اوغندا مبكرا وتعادلت زيمبابوي وقدمت هدية لمصر في الصدارة لمباراة الليلة

اللاعبون ينزلون لأرض الملعب ويتلقون التحية في البداية ويقومون في هذه اللحظات بعمليات الاحماء وسط دعم كبير من الجماهير التي بدأت في التوافد منذ الخامسة عصر اليوم وحضر البعض منها المباراة الأولى على الملعب اليوم

نهاية عمليات الاحماء ولاعبي الفريقين يستعدون للنزول لبداية المباراة، الأغاني الوطنية أشعلت حماس كلا اللاعبين والجماهير وتفاعلوا معها بصورة كبيرة