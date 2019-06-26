كورة لايف TV مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر yalla shoot  بدون تقطيع يلا شوت YouTube مصر ضد...

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بث مباشر مباراة مصر والكونغو كورة ستار, بث مباشر مباراة مصر والكونغو كورة اون لاين, بث مباشر مباراة مصر والكونغو بين سبورت واجه منتخب مصر منتخب زيمبابوي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 واستطاع خلالها حصد أول ثلاث نقاط في مسيرته بعد الفوز بهدف وحيد دون مقابل، بي ان سبورت بث مباشر مباراة مصر والكونغو – bein sport كورة ستار بث مباشر مباراة مصر والكونغو – kora star بينما خسر منتخب الكونغو الديمقراطية مباراته الوحيدة أمام منتخب أوغاندا بثنائية نظيفة، ويحرص لاعبي المنتخب المصري على الفوز في المباراة القادمة أمام الكونغو لرفع رصيدهم لستة نقاط كاملة.

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مصر والكونغو بث مباشر كورة لايف مصر والكونغو بث مباشر يلا شوت مصر والكونغو بث مباشر وتذاع هذه المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بث مباشر مباراة مصر والكونغو بث مباشر مباراة مصر والكونغو كووورة مصر والكونغو – kooora مصر والكونغو بث مباشر الامبراطورية مصر والكونغو بث مباشر كورة ستار وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويتم نقلها للمتابعين من خلال قناة بي إن سبورت ماكس إتش دي الأولى.