مباشر الآن.. نتيجة وأهداف مباراة مصر والكونغو اليوم 26 يونيو ملخص ماتش مصر والكونغو الديمقراطية لحظة...

نقدم لكم ملخص وأهداف مباراة مصر والكونغو اليوم في كأس أمم أفريقيا مصر 2019، حيث يلعب المنتخبين اليوم في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، وما زلنا نواصل معكم تقديم ما ترغبون به ونوفر متابعة نتيجة وأهداف مباراة مصر والكونغو الديمقراطية مباشر اليوم الأربعاء الموافق 26-6-2019 في الجولة الثانية من كأس أفريقيا 2019 لكرة القدم، كما سنتابع معكم عبر تقارير متتالية ملخص مباراة مصر اليوم في الشوط الأول والثاني في كأس الأمم الأفريقية 2019.

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نتيجة مباراة مصر والكونغو اليوم

نوافيكم من خلال المقال بتقرير ملخص واهداف مباراة مصر والكونغو اليوم، وذلك وقت انطلاق المباراة حسب الأوقات الموضحة بعاليه، وسنتابع معكم، هدف محمد صلاح في الكونغو اليوم، أهداف محمد صلاح، ملخص لمسات محمد صلاح، هدف محمود تريزيجيه في الكونغو اليوم.

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ملخص اهداف مباراة مصر والكونغو

ومن أخبار ماتش مصر والكونغو اليوم فقد أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل المنتخب لمباراة الكونغو الديمقراطية بكأس أمم أفريقيا 2019 والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي.

خط الوسط: عبدالله السعيد – طارق حامد – محمد النني.

خط الهجوم: محمود حسن “تريزيجيه” – مروان محسن – محمد صلاح.

ينطلق اللقاء بعد قليل من الآن سنوافيكم بتقرير مفصل وكامل عن ملخص وأهداف مباراة مصر والكونغو اليوم الشوط الأول والثاني في كأس أمم أفريقيا 2019.

انطلقت مباراة مصر والكونغو الآن بث مباشر كورة لايف اون لاين وسط أجواء حماسية كبيرة من الجماهير ولاعبي المنتخبين مع بداية قوية من عناصر المنتخب المصري بحثاً عن تسجيل أول أهداف المباراة، متابعة مستمرة ونتيجة ماتش مصر والكونغو بث مباشر اليوم في كأس أمم أفريقيا 2019.