عمرو وردة غادر معكسر المنتخب الوطني مدى الحياة

كشف مراسل قناة تايم سبورت أحمد المسيري كواليس قرار استبعاد عمرو وردة لاعب أتروميتوس اليوناني من صفوف منتخب مصر، وأكدت قناة تايم سبورت أن المهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة قد أجرى اتصالاً هاتفياً بالمكسيكي خافير، ومن خلال هذا الاتصال أبلغه استبعاد اللاعب عمرو وردة وعلى الفور اجتمع أجيري بالجهاز المعاون، وقرروا الاستجابة لتعليمات رئيس الجبلاية.

وأضاف مراسل قناة تايم سبورت” أجيري أصر على إبلاغ عمرو وردة بقرار الاستبعاد بنفسه، وعلى لفور امتثل اللاعب للقرار وحزم حقائبه، وودع معسكر الفراعنة”.

وبهذا يكون قد أنتهت علاقة اللاعب عمرو وردة بجميع المنتخبات المصرية مدى الحياة، بسبب سوء سلوكه وانتشار وقائع غير أخلاقية للاعب، كما أن اتحاد الكرة بشكل رسمي أكد استبعاد اللاعب من قائمة المنتخب الوطني مدى الحياة.