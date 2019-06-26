Now بلس star: مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بث مباشر yalla shoot بدون تقطيع تابع لايف ماتش...

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر اون لاين على الانترنت بدون تقطيع الأسطورة bein sport max، حيث سيلعب منتخب مصر اليوم وسنكون معكم متابعين البث المباشر من خلال أكثر من سيرفير يوتيوب وتويتش بجودات عالية ومختلفة للجوال ولجميع الأجهزة، ومصر ضد الكونغو بث مباشر اليوم ضمن الجولة الثانية من المجموعة الاولى من كاس الأمم الأفريقية 2019، وسنعرض لكم رابط مشاهدة مصر والكونغو بث مباشر كورة ستار لايف.

مصر والكونغو بث مباشر kora online، من المتوقع أن يخوض اجيري مباراة اليوم بنفس التشكيلة التي خاض بها مباراة زيمبابوي، مع احتمالية ضعيفة لمشاركة وليد سليمان من بداية المباراة، لكن التشكيل على الأرجح أنه لن يتغير، وسيهاجم الفريق بالثلاثي تريزيجيه ومحمد صلاح مروان محسن، وخلفهم عبد الله السعيد كصانع ألعاب، اما باقي التشكيل في ثابت ولن يتغير في باقي مباريات البطولة، مشاهدة مباراة Egypt vs Congo بث مباشر اليوم.

مباراة مصر والكونغو بث مباشر بدون تقطيع اليوم

مباراة مصر ضد الكونغو الديقراطية اليوم بث مباشر عبر تايم سبورت، المباراة ستكون في تمام الساعة 22.00 بتوقيت مصر، الـ 23.00 بتوقيت السعودية، وسيكون المنتخب المصري بتحقيق الفوز في تلك المواجهة من اجل المنافسة على صدارة المجموعة وهو الامر الهام للغاية من اجل الصعود بأريحيه وملاقاة أحد ثوالث المجموعات الثالثة أو الرابعة، لهذا سيكون المنتخب المصري تحت ضغط كبير خلال مباراة اليوم ومياراة اوغندا المقبلة، وسنقدم لكم البث المباشر لتلك المواجهات اون لاين ولجميع مباريات بطولة كاس الأمم الأفريقية بث مباشر.

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يدخل المنتخب المصري مباراة اليوم بنفس التشكيلة التي خاض بها مباراة زيمبابوي السابقة دون أى تغييرات، ويبدو أن هذا التشكيل سيكون الأساسي للمنتخب المصري خلال تلك البطولة من اجل اللقب الثامن.

وتلعب قبل مباراة مصر والكونغو مباشرة، مباراة في نفس المجموعة تجمع بين اوغندا وزيمباوي في ملعب ستاد القاهرة الذي ما زال يتوافد خلاله جماهير عديدة في ملعب المباراة، حيث سيظل الملعب مفتوح حتي الساعة التاسعة والنصف ليلاً، مشاهدة مباراة مصر والكنونغو كورة ستار يلا شوت.

مباراة مصر والكونغو بث مباشر تبدأ بعد قليل، وكان قد انتهت مباراة اوغندا وزيمبابوي التي لعبت قبل لحظات من الآن بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليكون المنتخب المصري مطالب بالفوز في تلك المواجهة من اجل تصدر المجموعة.