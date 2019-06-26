كورة لايف مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر اليوم الأربعاء في كأس إفريقيا| كورة لايف مشاهدة مباراة...

مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر اليوم الأربعاء الموافق ل 26 يونيو 2019 الجاري، في مشاهدة مباريات المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا 2019 الجارية في الفترة الحالية، ومشاهدة مباراة مصر والكونغو اليوم مباشرة الأربعاء، ستجمع المنتخبين على ارضية ملعب ستاذ القاهرة، في مباريات الجولة الثانية من المجموعة الأولى من دور المجموعات من البطولة الإفريقية 2019، بجانب يلا شوت مشاهدة مباراة مصر والكونغو اليوم مباشرة كورة لايف، كورة ستار، كورة لايف مشاهدة مباراة مصر اليوم ضد الكونغو، سنعرض عليكم القنوات الناقلة وتوقيت مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر يوتيوب اليوم.

مشاهدة مباراة مصر والكونغو اليوم بث مباشر

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والكونغو اليوم الأربعاء في كأس أمم إفريقيا 2019،سنقدمها لكم في هذه الفقرة، وكل ما عليكم مشاركة الموضوع من أجل العودة إلينا ومشاهدة مباراة مصر والكونغو مباشرة، وسيتم تحديث البث المباشر من اجل مشاهدة مباراة مصر والكونغو اليوم، قبل بداية البث المباشر لمباراة مصر اليوم.

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في التعليقات توقع معنا نتيجة مشاهدة مباراة مصر والكونغو اليوم.

متابعة مشاهدة مباراة مصر والكونغو الان

الآن دخول لاعبي الفرقين إلى أرضية الملعب من أجل الإحماء.

نهاية لاعبي مصر والكونغو من الإحماء والعودة إلى غرف الملابس.

دخول لاعبي المنتخبين من جديد إلى الملعب.

أجواء رائعة في مدرجات ملعب ستاذ القاهرة.

الجماهير تساند المنتخب المصري

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توقيت مشاهدة مباراة مصر والكونغو اليوم

بداية مشاهدة مباراة مصر والكونغو اليوم الأربعاء 26-6-2019، كورة ستار، كورة أون لاين، سيكون ابتداء من الأوقات التالية في الأسفل.

20.00 بتوقيت غرينتش العالمي ولندن وموريتانيا.

21.00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

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22.00 بتوقيت مصر والسودان.

23.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد ودمشق.

00.00 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

مشاهدة مباراة مصر والكونغو اليوم بث مباشر

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة مصر والكونغو مباشرة يوم الأربعاء في البطولة الإفريقية 2019،ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 1، وقناة ماكس أش دي 2 ماكس، وسيتواجد في التعليق على مشاهدة مباراة مصر والكونغو مباشرة، المعلق علي محمد علي.

كورة لايف مشاهدة مباراة مصر والكونغو اليوم

قبل مشاهدة مباراة مصر والكونغو اليوم الأربعاء في الجولة الثانية بي إن ماتش، تمكن المنتخب المصري، من تحقيق الفوز على حساب منتخب زيمبابوي، وفي المقابل منتخب الكونغو، قبل مشاهدة مباراة مصر اليوم الأربعاء، انهزم في اللقاء الماضي ضد أوغندا، بنتيجة هدفين دون رد.

المنتخب عدد النقاط عدد المباريات أوغندا ثلاثة نقاط مباراة واحدة مصر ثلاثة نقاط مباراة واحدة زيمبابوي صفر نقطة مباراة واحدة الكونجو صفر نقطة مباراة واحدة

ليكون بذلك منتخب أوغندا، في المركز الأول من المجموعة برصيد ثلاثة نقاط، بفارق الأهداف فقط عن المنتخب المصري، صاحب المركز الأول أيضا، وفي المقابل يتواجد منتخب زيمباوي، في المركز الثالث دون نقاط، ومنتخب الكونجو في المركز الرابع دون نقاط كذلك.

قبل بداية مشاهدة مباراة مصر والكونغو اليوم، تجري مشاهدة مباراة أوغندا وزيميباوي، في افتتاح مباريات الجولة الثانية من المجموعة، وستنطلق مشاهدة مباراة زيمباوي وأوغندا في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت غرينتش العامي، الذي يصادف الساعة السابعة مساءا بتوقيت مصر.

تشكيلة منتخب مصر

في هذه الفقرة سنعرض عليكم تشكيلة منتخب مصر المتوقعة في مباراة اليوم.

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي، أحمد حجازي، محمود علاء أيمن أشرف.

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: تريزيجيه، محمد صلاح، مروان محسن.

في التعليقات بالأسفل توقع معنا نتيجة مشاهدة مباراة مصر والكونجو اليوم الأربعاء.