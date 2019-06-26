"مريض ويجب متابعته".. وزير الرياضة التونسي الأسبق ونجوم الكرة المصرية يفتحون النار علي عمرو وردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

طالب طارق دياب، نجم الكرة التونسية السابق ووزير الرياضة الأسبق، بضرورة معاقبة عمرو وردة لاعب وسط منتخب مصر، مشيرا الى أن اللاعب "مريض" ويجب أن يتم متابعته ومعالجته.

وقرر هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بعد التشاور مع الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، استبعاد وردة من المنتخب، بسبب الفيديو المتداول له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال طارق دياب في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس" "قرار استبعاده سليم بالطبع، هذا ما يستحقه، على حد علمي أنها ليست المرة الأولى التي يفعل فيها هذا الأمر".

وواصل "ما قام به اللاعب بعيد تماما عن كرة القدم، لاعب كرة القدم يجب أن يكون قدوة للجماهير".

وشدد "هذا اللاعب مريض، يجب أن يتم متابعته ومعالجته، واستبعاده قرار صحيح، ويجب أن يتم معاقبته ومحاسبته على هذا التصرف".

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من جهته قال وائل جمعة، مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، أن قرار استبعاد عمرو وردة من قائمة منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية هو القرار الأفضل للاتحاد المصري لكرة القدم منذ تعينه.

وقال جمعة في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس" "ما قام به عمرو وردة تصرف يؤكد عدم مسؤولية اللاعب واستهتاره وعدم مبالاته بالوضع الذي يعيشه منتخب مصر".

وتابع "قرار استبعاد وردة من منتخب مصر هو الأفضل من جانب اتحاد الكرة منذ تواجدهم في المسؤولية".

وصرح "هذا القرار سوف يتسبب في زيادة تركيز اللاعبين وعدم تعرضهم للضغوط الجماهيرية، هل تتخيلوا الوضع لو استمر وردة بالمنتخب وتواجد بالملعب أمام الجماهير".

وقال هيثم فاروق نجم الزمالك السابق "قرار سليم بكل تأكيد، هناك نجوم كبار في السابق تم التعامل معهم بنفس الطريقة، رغم أن ما فعلوه كان أقل من حيث الخطأ".

واختتم "أتمنى أيضا أن يتم تعميم هذا الأمر على المسؤولين الذين يثبت تجاوزهم".