مباشر.. مصر 0 - 0 الكونغو.. التشكيل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة مصر والكونغو الديمقراطية، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية.. ويحتل المنتخب المصري المركز الثاني بالمجموعة برصيد 3 نقاط، خلف أوغندا المتصدر بـ4 نقاط بعد خوضه مباراة الجولة الثانية، فيما يتذيل منتخب الكونغو المجموعة دون رصيد، وزيمبابوي بنقطة وحيد. ويسعى المنتخب المصري للفوز من أجل التأهل رسميا، دون انتظار نتيجة الجولة الأخيرة أمام أوغندا. Advertisements ويبدأ المنتخب المصري بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - خط الدفاع: أيمن أشرف – أحمد حجازي – محمود علاء – أحمد المحمدي - خط الوسط: عبدالله السعيد – طارق حامد – محمد النني- خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" – مروان محسن – محمد صلاح. أما منتخب الكونغو فيبدأ بالتشكيل التالي: حراسة المرمى: ماتيمبي (1) - الدفاع: إيساما (2) - نجوندا ميوزنجا (3) - تسريند (5) - ويلفريد موكي (12)-الوسط: لوين داما (15) - موبوتو (8)- بوبي (18) - ماغوما (20) - الهجوم: جوناثان بولنجي (9) - باكومبو (17) تابعونا لتفاصيل المباراة..

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